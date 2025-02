Internacional terá desfalques importantes no 1º jogo da semifinal do Gaúcho

O Internacional começará a disputa da semifinal do Campeonato Gaúcho sem dois dos seus principais jogadores desse começo de temporada. Lesionados na quarta-feira da semana passada (12), na vitória de 3 a 1 sobre o São Luiz, Alan Patrick e Wesley continuarão fora do time titular.

No sábado (15), contra o Monsoon, o técnico aproveitou para testar os substitutos e aprovou o que viu. Após a vitória de 2 a 0, Roger Machado disse ter gostado de Borré no lugar do camisa 10 e Carbonero pelo lado esquerdo, no do 21.

– Tivemos o Carbonero ora aberto e ora fechado. Ele fez um grande jogo. E o Borré municiou os que passavam por ele. Isso me dá tranquilidade de que, com esses movimentos, a gente consegue fazer o jogo passar por todas as fases do campo.

O comandante colorado disse ter visto confiança e segurança nos substitutos e nas alterações feitas ao longo da partida, alterando a formação e o jeito do time jogar, mas mantendo a ideia básica do Internacional.

Situação dos lesionados

A respeito da volta de Alan Patrick e Wesley, o treinador do Internacional disse que os dois estão trabalhando para voltar o mais rapidamente possível.

– Cada atleta tem seu ritmo. Cada lesão depende de um prazo. Se avança um pouco, se retrocede. A lesão do Alan foi uma torção. No dia seguinte, ele já andava normal. Seguindo nesse ritmo, a gente tem esperança de ter eles nas finais. Não nessa semana.

Antes do confronto com o Monsoon, o Internacional divulgou um boletim médico. Sem detalhar a situação do meia, o texto dizia apenas que o meia havia sofrido um traumatismo ligamentar no tornozelo direito e seguia em tratamento.

Quanto ao atacante, ele teve uma contusão muscular de grau 2 na coxa esquerda. A análise é de que esse tipo de recuperação leva até 21 dias.

O certo, porém, é que o Internacional não terá Alan Patrick nem Wesley no confronto de ida das semifinais do Gauchão. No sábado (22), o Colorado vai a Caxias do Sul, para enfrentar o Caxias, às 16h30min (de Brasília).