Internacional estuda antecipar compra de Vitor Gabriel

As boas atuações de Victor Gabriel nesse começo de temporada já fazem o Internacional estudar a antecipação a compra do zagueiro. Aos 20 anos, o garoto que chegou para a lateral esquerda agradou Roger Machado e foi adaptado na defesa, assumindo titularidade ao lado de Vitão.

Devido a isso, a direção colorada estuda antecipar as conversas com o Sport, o que pode acontecer logo após o Campeonato Gaúcho. Victor Gabriel teve o empréstimo junto ao clube pernambucano renovado em janeiro, com vínculo sendo estendido até dezembro de 2025. A negociação também envolveu a ida do meia Hyoran para o Recife.

A permanência em definitivo do camisa 41 é prevista em uma cláusula do contrato entre os clubes. O valor estipulado no texto é de cerca de R$ 3 milhões, e equivale à aquisição de 50% dos direitos econômicos.

Roger Machada teceu elogiou ao defensor

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Monsoon, sábado (15) pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, quando o defensor teve mais uma partida de destaque, Roger Machado o elogiou. Victor Gabriel chamou atenção pela frieza em alguns lances, como num carrinho que deu dentro da área, saindo com a bola.

– Estou muito feliz com o desempenho do Victor. A primeira vez que vi ele na zaga, foi numa partida da base contra o Ceará. Comentei que ele tinha ritmo de profissional e decidi observá-lo. Ele tem boa bola área e boa imposição física. Ele parece um jogador muito experiente. Estou satisfeito de poder contribuir com o desenvolvimento dele. Neste ano, Victor Gabriel já vestiu nove vezes a camisa colorada, marcando um gol e dando uma assistência.

