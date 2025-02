A vitória por 2 a 0 do Internacional sobre o Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Gauchão, na tarde de sábado (15), começou de forma inusitada. Em meio a um tempo abafado e a uma chuva forte, a água acumulou em diversos pontos do gramado, principalmente nas laterais. A situação dificultou os primeiros movimentos, levando à paralisação do jogo.

Com o resultado, o Colorado garantiu a primeira posição do Grupo 2, com 20 pontos. Assim, no próximo sábado (22), enfrentará o Caxias, segundo colocado na mesma chave e que avançou como o melhor vice de grupo. Do outro lado, Grêmio e Juventude brigarão pela outra vaga na decisão.

Como foi o primeiro tempo

No primeiro minuto, Bernabei errou um chute no campo de ataque porque a água atrapalhou. Três minutos depois, um passe de Borré, que deixaria Valencia na cara do gol, foi freado por uma poça. A situação também provocou erros nas duas tentativas do Monsoon. Por isso, aos 7 minutos, o árbitro Roger Goulart paralisou o confronto.

Após funcionários do clube usarem rodo para ajudar a retirar as poças, o juiz mandou chamar as equipes para recomeçar a partida. Com o jogo retomado, porém, a água ainda impedia a bola de rolar, tanto que no primeiro avanço do Monsoon, Rogel se atrapalhou dentro da área, mas por sorte, conseguiu jogar a redonda para a lateral.

As dificuldades e falhas seguiram. Aos 11 de jogo, e bate-rebate ao lado da área do Monsoon a bola sobrou para Bruno Henrique cruzar. Sem perigo, no entanto. Aos 15, foi a vez do Monsoon se aproveitar da situação do gramado e chegar perigosamente.

Victor Gabriel mostrou porque diminuiu a pressão para o Inter contratar um zagueiro. Com talento e muito sangue frio, o camisa 41 deu um carrinho dentro da área, salvando. Aos 19 e aos 23, foi o Inter que acabou prejudicado pelas poças.

Seis minutos depois, o Internacional superou a situação. Numa boa tabela entre Bernabei e Carbonero, pela esquerda, o colombiano lançou Valencia dentro da área. Max saiu nos pés do equatoriano, que caiu. Pênalti. Sem nenhuma interferência do VAR. Na cobrança, Borré bateu muito mal e o camisa 1 do Monsoon defendeu.

O Colorado, porém, permaneceu no ataque. Aos 33, num cruzamento da direita, a bola chegou à esquerda da área. Carbonero dominou e tocou em Borré dentro da área. O 19 viu Bruno Henrique chegando e tocou para trás. O camisa 8 chutou rasteiro, no canto direito de Max. Inter, 1 a 0.

Quatro minutos depois, Carbonero recebeu foi lançado na ponta esquerda e levantou à meia altura para Valencia no meio da área. O zagueiro Marcos Arthur, ao tentar desviar, contudo, jogou contra o próprio patrimônio. Inter, 2 a 0.

Depois do segundo gol, o Inter fez uma blitz no campo de ataque. Ajudado é claro por um gramado mais seco. Aos 41, Valencia perdeu boa chance. Em seguida, o equatoriano passou a Carbonero ao lado da área, mas o camisa 7 não aproveitou. As 44, o 13 colorado chutou em diagonal, mas Max fez boa defesa.

Na saída para o intervalo, o autor da primeira bola na rede resumiu:

– Quando voltamos não sabíamos onde tinha mais água e buscamos mais jogadas de profundidade. No segundo tempo, vamos tentar matar o jogo.

Como foi o segundo tempo

Com a cancha mais seca, o Colorado conseguiu tocar melhor a bola e pressionar o Monsoon no seu campo. Com o placar resolvido, o time de Roger Machado administrava a partida. Nos poucos avanços do Monsoon, que não fazia força para tentar mudar o quadro, a defesa colorada resolvia na intermediária.

Aos 11, porém, em um avanço, Bruno Henrique lançou Vitinho por cima. O camisa 28 entrou na área. Max saiu bem e defendeu. O jogo seguiu morno, até os 24, o camisa 11 sofreu falta na intermediária. Ele mesmo cobrou com perfeição, mas Max foi melhor ainda, tocando para escanteio.

Aos 39, na sua estreia, Ramon aproveitou um passe de Cabornero. Só que Max, mais uma vez defendeu. Dois minutos depois, Wanderson fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Ninguém apareceu. A bola sobrou na direita para Vitinho que tocou para Yago Noal. O garoto chutou cruzado para nova defesa do camisa 1 do Monsoon.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 0 MONSOON

8ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO 2025

🗓️ Data e horário: 15/02/2025, às 16h30 (de Brasíia)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Bruno Henrique (33'/1°T), Marcos Arthur, contra (37'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Henrique (Internacional) e Carlos Maia (Monsoon)

💸 Renda: R$ 443.847,00

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 15.975

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni, Aguirre, Rogel, Victor Gabriel, Bernabei (Ramon); Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia), Carbonero (Yago Noal) e Vitinho; Borré (Wanderson) e Valencia.

MONSOON (Técnico: Guilherme Weisheimer)

Max; João Lucas, Sidnei (Itaqui), Marcos Arthur (Adryel) e Jeder; Jhonata, Tony Jr (Cris Magno), Carlos Maia e Tomi Montefiori (Otávio); Jarro e Leandro (Léo Bahia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Roger Goulart

🚩 Assistentes: Juarez de Mello Júnior e Estefani Adriati Estrela da Rosa

4️⃣ Quarto árbitro: Elias da Silva Elyseu

🖥️ VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto e Michael Stanislau