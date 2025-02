Internacional, Santos e Thiago Maia próximos de acordo

A novela que tem Internacional, Santos e Thiago Maia como personagens ganhou mais um capítulo. O que fontes ligadas aos envolvidos indicam é que os dois clubes e o volante acabaram cedendo em suas exigências e, desde a terça-feira (18), estão mais próximos de um capítulo final. Ou seja, a volta do jogador à Vila Belmiro.

De um lado, a direção colorada teria aceitado receber os 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões) à vista. Já o Peixe aceitou pagar 500 mil euros a mais do que oferecia, passando de 2 milhões a 2,5 milhões de euros. Do seu lado, Thiago Maia abriu mão de parte dos valores devidos a ele pelo clube paulista.

O Colorado receberá o valor perdido, mas de forma parcelada, como o Santos queria. Ao mesmo tempo, o clube paulista assumirá a dívida dos gaúchos com o Flamengo relativa à contratação do meio-campista, em 2024, como o Alvirrubro desejava. Dessa forma, os débitos restantes da negociação entre gaúchos e cariocas serão quitadas pelo alvinegro praiano.

Com essas bases, os advogados de Internacional, Santos e Thiago Maia agora trabalham para colocar o acordo no papel. Se não houver nova reviravolta como é comum nas novelas, o meio-campista deve ser apresentado na Vila Belmiro em breve.

Enchentes abalaram o volante

Pessoas ligadas a Thiago Maia dizem que as enchentes de maio de 2024, que inundaram parte de Porto Alegre, seriam um dos motivos para que o jogador insistisse na negociação. Isso porque a cheia abalou o camisa 29. Relatos dizem que ele perdeu a vontade de seguir atuando na Capital gaúcha.

Vale lembrar que o volante atuou ativamente como voluntário na linha de frente em resgate a ilhados e desabrigados, como quando salvou uma senhora, a carregando nas costas, vídeo que viralizou as redes sociais. Seu desprendimento lhe rendeu o prêmio Fair Play no FIFA The Best 2024.