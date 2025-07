Internacional faz proposta por uruguaio que joga na Argentina

Atrás de um camisa 8 para o grupo, o Internacional fez proposta por Álan Rodríguez. Titular e capitão do Argentinos Juniors, o uruguaio é especialista numa das posições consideradas prioridades no Beira-Rio - além do segundo volante, o Colorado busca um zagueiro, um primeiro volante e um ponta-direita. As direções dos dois clubes negam qualquer conversa, mas a imprensa argentina trabalha com a informação de que os cartolas estão negociando.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A oferta alvirrubra não teria agradado aos portenhos, mas a porta não foi fechada. Até porque outro clube interessado é o Boca Juniors e os dirigentes do Semillero del Mundo não gostam de reforçar os rivais locais. Então, saída de Rodríguez só ocorreria se for para o Brasil.

Oferta ficou abaixo do pedido

Conforme apurou o Lance!, o Inter ofereceu 4 milhões de dólares, cerca de R$ 21,7 milhões no câmbio desta quarta-feira (2) por 80% dos direitos federativos. O time do bairro La Paternal quer 6 milhões de dólares, em torno de R$ 32,5 milhões. O importante é que o clube argentino não disse não nem deu a conversa por encerrada.

continua após a publicidade

O que pode pesar para a transferência de Rodríguez para o Beira-Rio é o fato de que, há alguns anos, o Argentinos não gosta de reforçar os clubes locais.

Como joga Alan Rodríguez

Apontado como líder nato, com voz de comando, é um segundo volante pela direita, que faz o chamado área a área, tendo ações ofensivas e faro de gol. Canhoto, é o dono do meio-campo do Semillero, gostando muito de jogar com a bola no chão. Também pode atuar como primeiro volante. O ruim é que tem tendência a ter lesões musculares.

continua após a publicidade

No Argentinos desde 2022, quando chegou do Boston River, de Montevidéu, que detém 50% dos seus direitos econômicos, o uruguaio é o único titular absoluto do clube portenho desde 2023. É o principal nome da Liga Argentina, liderada pelo time de La Paternal, com 33 pontos em 16 jogos.

Os números de Rodríguez

Rodríguez nasceu em 25 de janeiro de 2000, em Canelones. Estreou nos profissionais do Defensor, de Montevidéu, em fevereiro de 2019, e se transferiu para o Boston River, também da capital uruguaia, em 2021. Chegou no Argentinos em 2022. Soma 194 partidas, 19 gols e cinco assistências.

Argentinos Jrs

2025 - 17 jogos, 2 gols, 3 assistências 2024 - 22 jogos, 4 gols, 1 assistência 2023 - 39 jogos, 1 gol, 1 assistência 2022 - 37 jogos, 4 gols

Boston River

2021 - 34 jogos, 3 gols

Defensor

2020 - 17 jogos, 1 gol 2019 - 28 jogos, 5 gols