Dados do Lance!: como o Internacional entra na 21ª rodada do Brasileiro

A derrota por 3 a 1 para o Flamengo, freou a melhora nas perspectivas coloradas para a competição. Com base nisso, nas 19 rodadas anteriores, projeção de dados do Lance! indica como o Internacional entra na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo perdido para o Rubro-Negro, os números apontam que o Alvirrubro está cada mais afastado da zona de rebaixamento e mais próximo de ficar na primeira página da tabela, mesmo que o G4 continue um sonho muito distante. Ao mesmo tempo, comparamos a evolução do Inter desde 11ª rodada. Veja a evolução das chances.

Neste sábado (23), o time do técnico Roger Machado enfrenta o Cruzeiro, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 18h30min (de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Como o Inter evoluiu

O Colorado terminou a 11ª rodada com 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, que era o 17º. Três rodadas depois, estava com 14 pontos na 14ª colocação. Na 17ª, a equipe de Roger Machado figura na décima posição, com 21 pontos. Após a 18ª, caiu para 13º, com os mesmos 21 pontos. Com a vitória sobre o Bragantino, na 19ª, subiu para 24 pontos e estacionou na 12ª colocação.

O que não mudou muito, são as chances de terminar a competição no G4. Na primeira perspectiva, a probabilidade era de 4,3%. Três jogos depois, o percentual havia caído para 3,65%. Na rodada anterior, havia melhorado um pouco, mas ainda baixa: 6,22%. Agora, após a derrota para o São Paulo, o percentual caiu para 3,10% e, agora, voltou a cair, para 2,79%.

Por outro lado, os riscos de cair seguem abaixo dos 20% desde a 17ª rodada. Se o Colorado entrou na 12ª rodada com 29,5% de entrar no Z4 – entrou temporariamente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, ficando ali durante a parada para o Mundial de Clubes –, chegou à 18ª com 11,96%, à 19ª, com 16,93%, e, agora, com 13,52%. Confira a evolução.

G4 5º a 12º 13º a 16º Z4 11ª rodada 4,30% 35,30% 31% 29,5% 14ª rodada 3,65% 37,19% 32,35% 26,8% 17ª rodada 6,22% 53,67% 28,15% 11,96% 18ª rodada 3,10% 46,33% 33,63% 16,93% 20ª rodada 2,79% 51,84% 31,86% 13,52%