Internacional entra na reta final para a retomada

O Internacional entra nesta segunda-feira (7) na reta final para a retomada das competições após a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Após 15 dias de férias, o Colorado retomou as atividades no dia 28 de julho, fez jogo-treino uma semana depois, no sábado (5) e terá mais cinco dias de treinos antes de retornar às disputadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil – a Libertadores só voltar em agosto.

Até 31 de julho, serão cinco partidas pelos dois torneios nacionais. Desses confrontos, quatro serão em casa. A comissão técnica aposta nesse calendário inicial para retomar as vitórias e sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Confira.

Jogos de seis pontos

O Inter está na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos. E os quatro jogos pela competição tem quatro partidas daquelas que valem seis pontos, contra adversários na briga por fugir do Z4 ou da parte de baixo da tabela. E, já no primeiro confronto, o Alvirrubro encara o Vitória, no sábado (12), que tem os mesmos 11 pontos, mas está em 16ª pelos critérios.

Se vencer os baianos, o Colorado escapa da zona de baixo. Com a partida contra o Bahia, em Salvador, adiada por conta da repescagem da Sul-Americana, que o Esquedrão de Aço disputa, o time de Roger Machado volta a campo no domingo seguinte (20) contra o Ceará, atualmente 12º, com 15 pontos.

No dia 23, quarta, tem o único confronto fora. Encara o Santos, 15º, com 11 pontos, na Vila Belmiro. E no domingo (27), recebe o Vasco, 13º, com 13. Só então muda a chave.

Oitavas de final da Copa do Brasil

No último compromisso do mês, o Beira-Rio será palco de Internacional x Fluminense, pela partida de ida da Copa o Brasil. Vale lembrar que, ao contrário do Alvirrubro, o Tricolor Carioca não parou e está nas semifinais do Mundial de Clubes – jogo nesta terça (8), contra o Chelsea.

Os confrontos de julho

12/7 – Sábado – 16h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vitória

20/7 – Domingo – 11h – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Ceará

23/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro – Santos x Internacional

27/7 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vasco

30/7 – Quarta – 21h30min – Copa o Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense