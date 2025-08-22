Internacional chega a Belo Horizonte com ausência e novidade
Thiago Maia não viajou, enquanto garoto da base Allex foi relacionado
A delegação o Internacional chegou a Belo Horizonte com um uma ausência e uma novidade no grupo de jogadores. Para o jogo contra o Cruzeiro, no sábado (23), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado não contará com o volante Thiago Maia, que ficou em Porto Alegre. Por outro lado, o meia Allex, do sub-20 alvirrubro, viajou com o elenco e pode aparecer no jogo contra a Raposa.
O Inter chega para a partida com 24 pontos, na 12ª colocação, precisando se recuperar da eliminação na Libertadores e da derrota na rodada anterior do Brasileirão, ambas para o Flamengo.
Treino na academia e viagem em seguida
A preparação para enfrentar o Cruzeiro, às 18h30min (de Brasília) deste sábado, foi encerrada nesta sexta-feira (22). O grupo teve que fazer trabalhos na academia devido ao forte temporal que se abateu sobre Porto Alegre durante boa parte da manhã. Após os trabalhos, a delegação iniciou o deslocamento para Minas Gerais.
Os atletas e a comissão técnica chegaram ao hotel em Belo Horizonte por volta das 18h, com duas novidades. A primeira é a ausência de Thiago Maia. Com desconforto no adutor da coxa direita, o volante ficou na capital gaúcha para acompanhamento. A outra é a presença de Allex, meia do sub-20, que treinou com a equipe na quinta (21) e foi relacionado para o duelo com o Cruzeiro.
Viajaram os goleiros Anthoni e Rochet; os zagueiros Vitão, Juninho, Clayton e Victor Gabriel; os laterais Alan Benítez, Aguirre, Bernabei; os meio-campista Alan Patrick, Alan Rodríguez, Allex Bruno Henrique, Bruno Tabata, Luis Otávio, Óscar Romero, Richard; e os atacantes Rafael Borré, Cabonero, Gustavo Prado, Raykkonen, Ricardo Mathias e Wesley.
O provável time para pegar a Raposa deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Richard), Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Carbonero (Wesley) e Ricardo Mathias.
Quem é Allex
Natural de São Paulo, o meia Allex fez sua formação no Internacional desde as categorias de iniciação, onde ingressou em 2016, com dez anos, passando por todas as etapas. Na atual temporada, participou de 26 jogos entre Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Marcou três gols e concedeu 12 assistências – sendo o líder da equipe em assistências em ambas as competições.
Ficha técnica
- Nome completo: Allex Rodrigues Pereira da Silva
- Data de nascimento: 5/5/2006
- Naturalidade: São Paulo (SP)
- Posição: Meia
