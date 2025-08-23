Cruzeiro, apesar da derrota, mostrou força com jogadores talentosos, mas passava por um período de renovação.

Falcão brilhou na partida, sendo fundamental para a vitória e na campanha invicta do Inter.

No dia 4 de dezembro de 1979, Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 2 no Mineirão.

Internacional, campeão em 1975 e 1976, buscava o tricampeonato com um time estrelado.

Campeonato Brasileiro de 1979 teve mais de 90 clubes e fases extensas.

O Campeonato Brasileiro de 1979 contou com mais de 90 clubes e um formato extenso de fases. O Internacional, treinado por Ênio Andrade, vivia um momento dourado. Campeão em 1975 e 1976, buscava o tricampeonato com um elenco estrelado, que reunia craques como Falcão, Batista, Valdomiro e Mário Sérgio. O Lance! relembra Cruzeiro 2 x 3 Internacional no Brasileirão 1979.

Do outro lado, o Cruzeiro atravessava uma fase de renovação, mas ainda contava com jogadores de talento como Joãozinho, Nelinho e Roberto César. Jogar no Mineirão, porém, não intimidava o Colorado, que vivia um momento avassalador na competição.

Cruzeiro 2 x 3 Internacional no Brasileirão 1979

No dia 4 de dezembro de 1979, diante de 58.851 torcedores no Mineirão, Cruzeiro e Internacional fizeram um duelo eletrizante pela terceira fase do Brasileirão.

28’ – Falcão abriu o placar para o Internacional, mostrando sua qualidade de meia-articulador e liderança em campo. 33’ – Joãozinho empatou para o Cruzeiro, incendiando o Mineirão com sua habilidade pela ponta-esquerda. 43’ – Valdomiro, o eterno atacante colorado, recolocou o Inter na frente antes do intervalo, aproveitando a eficiência ofensiva. Segundo tempo – gol contra de Zézinho Figueroa ampliou a vantagem para os visitantes, deixando o Inter em situação confortável. 88’ – Alexandre ainda descontou para o Cruzeiro no fim, mas já era tarde: vitória gaúcha por 3 a 2.

O resultado consolidou o Internacional como força dominante da fase, mantendo a invencibilidade que seria a marca registrada daquele campeonato.

Escalações

Cruzeiro – Luiz Antônio; Nelinho, Mariano, Marquinhos Cavalão e Zézinho Figueroa (contra); Nélio, Alexandre e Eduardo Amorim; Joãozinho, Mauro Madureira e Roberto César. Técnico: Yustrich.

Internacional – José Benítez; João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro; Jair, Falcão e Batista; Mário Sérgio, Valdomiro e Bira Burro. Técnico: Ênio Andrade.

Falcão, Valdomiro e o Colorado imparável

O jogo ficou marcado pelo brilho de Falcão, autor de um dos gols e cérebro do time. Ao seu lado, Valdomiro também deixou sua marca, mostrando por que era peça fundamental do ataque colorado.

Essa vitória foi mais um capítulo da campanha lendária do Internacional de 1979, que terminaria o campeonato invicto, com 16 vitórias e 7 empates em 23 jogos. Até hoje, é o único campeão brasileiro sem derrotas.

Cruzeiro competitivo, mas em transição

Apesar da derrota, o Cruzeiro fez frente ao poderoso Inter e mostrou força ofensiva com Joãozinho e Alexandre. O clube mineiro, que havia conquistado a Libertadores em 1976, vivia um momento de mudanças, mas ainda reunia jogadores de destaque e continuava sendo protagonista no futebol nacional.

Ficha técnica - Cruzeiro 2 x 3 Internacional no Brasileirão 1979

Data: 4 de dezembro de 1979

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 58.851 torcedores

Competição: Campeonato Brasileiro – 3ª Fase – Grupo R

Gols:

Internacional – Falcão (28’), Valdomiro (43’), gol contra de Zézinho Figueroa Cruzeiro – Joãozinho (33’), Alexandre (88’)

Um jogo que ajudou a escrever a história

Cruzeiro 2 x 3 Internacional foi mais que um confronto emocionante. Foi a prova da força do time colorado, que caminhava firme rumo ao título mais marcante de sua história: o Brasileirão de 1979, conquistado de forma invicta.

Na memória da torcida colorada, esta vitória no Mineirão é lembrada como um dos passos mais importantes da campanha perfeita.