Vidente aponta derrota de dois gigantes na rodada do Brasileirão

O Brasileirão vai pegar fogo neste final de semana e já começa com grandes jogos neste sábado (23). Um vidente analisou as partidas e previu a derrota de dois gigantes do futebol brasileiro: Santos, de Neymar, e Internacional, de Alan Patrick.

No canal Renascer das Cartas, o vidente Luiz Filho jogou as cartas para os jogos do Brasileirão e apontou derrotas de Internacional e Santos. O colorado enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (23). O clube não vive um bom momento, e a tendência é que a má fase continue, pelo menos segundo o tarô.

Pelo que apontou Luiz Filho, o clube do sul deve ter dificuldades para virar a chave da derrota para o Flamengo na Libertadores e, por isso, o Cruzeiro deve prevalecer na partida. Os comandados de Leonardo Jardim ocupam a terceira colocação do Brasileirão.

Vidente também apontou derrota do Santos no Brasileirão

Do lado santista, a previsão também é de derrota. O gigante da Vila Belmiro enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília) de domingo (24). Segundo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, essa partida tem uma pequena possibilidade de empate, mas a tendência é que o Santos saia derrotado.

Segundo ele, o Bahia é favorito porque deve ser mais objetivo e ter um time mais ajustado no jogo válido pelo Brasileirão. O Santos até deve entregar muita intensidade, mas os erros farão a diferença e decretarão a derrota.