Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 23/8/2025
O Inter joga com o Cruzeiro, neste sábado, pelo Brasileirão
Após a eliminação na Libertadores, o Internacional volta ao Campeonato Brasileiro, pelo qual enfrenta o Cruzeiro, neste sábado (23), em Belo Horizonte.
Agenda
O elenco colorado viajou para o confronto das 18h30min (de Brasília) desta sábado com uma ausência e uma novidade na delegação. Enquanto Thiago Maia ficou em Porto Alegre com desconforto muscular, o meia Allex, do sub-20, foi incluído no grupo.
Celeiro de Ases
Começa nesta sábado a final do Gauchão Sub-15. O primeiro Gre-Nal será na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 1h5. A volta será no dia 29, também às 15h, no CT Hélio Dourado, do Grêmio.
Gurias Coloradas
Tem rodada dupla de Gre-Nal feminino, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Às 13h, o enfrentamento vale pelo Gauchão sub-20. Às 15h, o jogo é válido pelo profissional.
Próximos jogos do Internacional
Passados os confrontos das oitavas de final da Libertadores, o Inter terá cinco jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro. A sequência começa neste sábado (23), no confronto contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Após o segundo jogo, no outro domingo (31), contra o Fortaleza, no Beira-Rio, a competição para devido à Data Fifa para rodada das eliminatórias.
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
