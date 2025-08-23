Após a eliminação na Libertadores, o Internacional volta ao Campeonato Brasileiro, pelo qual enfrenta o Cruzeiro, neste sábado (23), em Belo Horizonte.

Agenda

O elenco colorado viajou para o confronto das 18h30min (de Brasília) desta sábado com uma ausência e uma novidade na delegação. Enquanto Thiago Maia ficou em Porto Alegre com desconforto muscular, o meia Allex, do sub-20, foi incluído no grupo.

Celeiro de Ases

Começa nesta sábado a final do Gauchão Sub-15. O primeiro Gre-Nal será na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, às 1h5. A volta será no dia 29, também às 15h, no CT Hélio Dourado, do Grêmio.

Gurias Coloradas

Tem rodada dupla de Gre-Nal feminino, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Às 13h, o enfrentamento vale pelo Gauchão sub-20. Às 15h, o jogo é válido pelo profissional.

Próximos jogos do Internacional

Passados os confrontos das oitavas de final da Libertadores, o Inter terá cinco jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro. A sequência começa neste sábado (23), no confronto contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Após o segundo jogo, no outro domingo (31), contra o Fortaleza, no Beira-Rio, a competição para devido à Data Fifa para rodada das eliminatórias.

