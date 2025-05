Internacional foca na recuperação o setor defensivo

Além dos desfalques por lesão, o principal problema a ser resolvido pelo Internacional está na defesa. Nos últimos três jogos, o Colorado tomou 11 gols. Por isso, os trabalhos de preparação para enfrentar o Nacional-URU, na quinta-feira (15), em Montevidéu, iniciados nesta terça (13), deram atenção ao setor. O clássico continental é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A ideia no Beira-Rio é fortalecer a proteção ao goleiro Anthoni e aos zagueiros Vitão e Victor Gabriel. Bem como dar respaldo para que os laterais Braian Aguirre e Bernabei voltem a apoiar e marcar com eficiência. Essa foi a tônica dos trabalhos comandados por Roger Machado da manhã desta terça.

Ao mesmo tempo, na frente, sem poder contar com Valencia, Carbonero e Rafael Borré, ainda no departamento médico, o treinador deve voltar a escalar Lucca no comando do ataque, tendo Ricardo Mathias e o garoto Raykkonen, de apenas 17 anos, como opções para a posição.

continua após a publicidade

Assim, deve mandar o time a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia; Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Lucca (Ricardo Mathias) e Wesley. O treinamento de quarta (14) está marcado para as 10h, como a delegação embarcando para o Uruguai logo na sequência.

Nacional-URU vem de folga

Enquanto o Colorado vem de maratona de viagens, com 12.394 km desde o dia 3, o Nacional sequer entrou em campo no final de semana – a competição local só volta próximo sábado (17). A última partida do Bolso foi o 3 a 1 de virada sobre o Bahia, quarta (7) passada, em Salvador.

continua após a publicidade

Antes, a equipe do técnico Pablo Peirano havia vencido seus dois confrontos pelo Uruguaio – 4 a 0 sobre o Cerro, no dia 3 de maio, e 3 a 1 sobre o Wanderers, em 27 de abril. Para enfrentar o Inter, a equipe não tem desfalques e deve repetir o time que venceu o Esquadrão de Aço, com Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Nico López.

O Grupo F, chamado desde o sorteio de Grupo da Morte, está completamente equilibrado. O Bahia tem sete pontos; os colombianos somam seis; o Colorado parou nos cinco; e o Nacional chegou a quatro.