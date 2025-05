Internacional: quase uma volta ao mundo em 65 dias

A maratona que o Internacional enfrenta desde a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 29 de março, até a última partida antes da data FIFA de junho, em 1º de junho, não se restringe a uma partida a cada 3,4 dias. Se fossem todos os jogos em Porto Alegre, já seria cansativo. O problema é que eles ocorrem em cidades tão distantes que a campanha quase parece o clássico livro infantojuvenil do escritor Julio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. No caso Colorado, o título teria que mudar para Quase uma Volta ao Mundo em 65 Dias.

É que os confrontos que o time do técnico Roger Machado terá ao longo desse período vão de cidades como Fortaleza, no Nordeste, a Montevidéu, no Uruguai, de Medellín, na Colômbia, ao Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste. A soma de todas as viagens aéreas chega a 39.472km. Quase uma volta na Terra, que tem uma circunferência de 40.075km.

Isso sem contar o tempo dentro dos aviões, que chegarão a 57 horas e 55 minutos. O cálculo não leva em conta os deslocamentos para os aeroportos, hotéis e estádios nem o período de espera nos terminais para o embarque e desembarque. As distâncias e tempos dos trechos só não é maior porque todas as viagens foram e serão feitas em voo fretado.

As distâncias já percorridas

Desde o começo do Brasileirão e da Libertadores, o Alvirrubro já viajou ao Rio de Janeiro, onde pegou o Flamengo, a Salvador, para enfrentar o Bahia, e a Fortaleza, para jogar com o time que leva o nome da capital do Ceará. Somente nessas três partidas, foram 13.296km, totalizando 19h22min no ar.

Trecho Distância Tempo 1 POA-RJ-POA 2.240km 3 horas e 52 minutos 2 POA-Salvador-POA 4.650km 6 horas e 30 minutos 3 POA-Fortaleza-POA 6.406km 9 horas Total 13.296km 19 horas 22 minutos

O que vem agora

Agora, o Internacional terá quatro partidas longe do Beira-Rio. Vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, no sábado (3), a Medellín (Colômbia), jogar com o Atlético Nacional, na quinta (8), ao Rio de Janeiro, encarar o Botafogo, no Dia das Mães, domingo (11), e a Montevidéu, enfrentar o Nacional, na outra quinta (15). Nessa etapa, serão 13.814km, chegando a 21 horas e 13 minutos.

Trecho Distância Tempo 4 POA-SP-POA 1.704km 3 horas e 44 minutos 5 POA-Medellín-POA 4.784km 6 horas e 27 minutos 6 Medellín-RJ 4.786km 6 horas e 26 minutos 7 RJ-POA 1.120km 1 hora e 56 minutos 8 POA-Montevidéu-POA 1.420km 2 horas e 40 minutos Total 13.814km 21 horas e 13 minutos

Depois de uma partida na sua cancha, contra o Mirassol, no dia 18, o Colorado pega mais uma vez a estrada. Melhor, a ponte aérea. Vai a Fortaleza de novo, para pegar o Maracanã, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22. Depois, tem uma ida a Recife, para encarar o Sport, três dias depois. Somente nesses dois trechos, chega a 12.362km e 17 horas e 20 minutos de voo.

Trecho Distância Tempo 9 POA-Fortaleza-POA 6.406km 9 hora 10 POA-Recife-POA 5.956km 8 horas e 20 minutos Total 12.362km 17 horas e 20 minutos