Até parece aquela poesia de Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha: “João amava Teresa que amava Raimundo/ que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili/ que não amava ninguém”. Mas são apenas as cobranças por dívidas relativas a vendas de jogadores. Acionado pelo Flamengo junto ao órgão a CBF, o Internacional acionou o Atlético-MG, ou seja: “o Flamengo cobra o Inter que cobra o Atlético-MG e o Vasco...”.

Os negócios que foram parar na CBF envolvem a compra de Thiago Maia, pelo Colorado, e a de Patrick, em negócio entra o São Paulo e o Galo. Entenda os imbróglios.

Flamengo aciona o Inter no CNRD

Após ameaçar no final de julho, o Flamengo finalmente ingressou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para cobrar o Alvirrubro pelos valores devidos pela compra dos direitos federativos de Thiago Maia. E o colegiado condenou a equipe gaúcha a pagar o Rubro-Negro.

A sentença determina a quitação de 1.472.588,33 de euros (cerca de R$ 9,3 milhões) pelo não cumprimento do contrato. Também ordenou o pagamento de pouco mais de R$ 500 mil por honorários advocatícios e custas do processo.

O Inter ainda não pagou pela compra de Thiago Maia (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Inter aciona o Atlético-MG

Enquanto isso, o Jurídico alvirrubro entrou com uma ação contra o Atlético-MG na CNRD. O Colorado alegou que não ter recebido o valor a que teria direito na negociação do meia Patrick, vendido pelo São Paulo aos mineiros em 2023.

À época, o clube gaúcho detinha 35% dos direitos econômicos do meio-campista. Logo, teria que ter recebido esse percentual da transação. Na ocasião, a imprensa nacional divulgou que os mineiros pagaram R$ 8 milhões por 80% dos direitos do atleta ao Tricolor Paulista. O Galo acabou repassando o meia para o Santos, em 2024, que o emprestou ao Athletico-PR este ano.

O Inter também tem valores a receber do Vasco. O clube gaúcho cobra 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões pela cotação atual) do Gigante da Colina por David. O atacante chegou a São Januário por empréstimo com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas. Como isso ocorreu em setembro, os cartolas alvirrubros aguardam a quitação do débito.