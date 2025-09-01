Internacional confirma negociação para venda de atacante

Fora dos relacionados para enfrentar o Fortaleza, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (22), Wesley está mesmo para sair do Internacional. Sem falar em valores, a direção colorada confirmou que o clube é o jogador têm negociações em andamento com o Al-Rayyan, do Catar. O Lance! apurou que o valor gira em torno de 10 milhões de euros, ou cerca de R$ 63,5 milhões no câmbio atual.

A janela de transferências para a Europa se encerra nesta terça-feira (2), mas para o mundo árabe, ainda se estende até a próxima quarta (10).

Oferta envolve bônus

A notícia do interesse do clube catari no atacante alvirrubro foi revelada pelo jornalista André Hernan, do canal ESPN, na sexta (29). Em seguida, o Lance! confirmou os valores envolvidos. Conforme as fontes ouvidas, a proposta oferecida pelo atleta envolve o pagamento de bônus por produção.

Como o Inter detém 50% dos direitos federativos de Wesley – os outros 50% são do Palmeiras –, os cofres alvirrubros receberão cerca de R$ 31,7 milhões. Envolvida no negócio, a presidente do Verdão, Leila Pereira, sugeriu ao colega Alessandro Barcellos a possibilidade de quitar a dívida pela compra de Bruno Tabata, feita em agosto do ano passado. Como os 2,2 milhões de dólares, ou R$ 12 milhões no câmbio atual, foram repactuados o cartola alvirrubro declinou.

Wesley esteve na mira de mexicanos e americanos

Mesmo com a má fase em 2025 o interesse no jogador se manteve em alta nos últimos meses. O 21 teve o nome ligado a interesses do América do México, em junho e, mais recentemente, do Portland Timbers, dos EUA.

O time estado-unidense ofereceu 8 milhões de dólares, em torno de R$ 45 milhões no câmbio atual, em julho. O Inter, porém, não aceitou a proposta por entender ser possível ganhar mais dinheiro com o atleta.