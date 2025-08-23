Cruzeiro volta a vencer no Mineirão: 2 a 1 sobre o Internacional
Raposa, que não vencia em casa havia três partidas, volta à vice-liderança do Brasileiro
O Cruzeiro derrotou o Internacional por 2 a 1, neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança, com 41 pontos. O Colorado continuou com 24 pontos, na 12ª posição, mas pode perder três colocações no restante da rodada. Os gols da Raposa foram marcados por Kaio Jorge, artilheiro agora com 15, e Matheus Pereira, em dois belos lances. Bruno Tabata fez para o time gaúcho.
Com a vitória, o Cruzeiro interrompeu a sequência de três jogos sem vitória no Mineirão, dois deles pelo Brasileiro, e quebrou o jejum de mais de 10 anos sem derrotar o Internacional no Gigante da Pampulha.
Cruzeiro e Internacional fizeram um primeiro tempo bem movimentado. A Raposa tomou a iniciativa de jogo e abriu o placar aos 19 minutos, depois de cada equipe ter criado uma boa jogada de ataque. No lado direito da área, Wanderson rolou para Matheus Pereira finalizar com categoria, com a esquerda, por cobertura, no ângulo esquerdo de Rochet.
O Colorado não demorou a reagir. Quatro minutos depois, Tabata recebeu na meia-lua, tirou Kaiki da jogada e chutou no canto esquerdo, fora do alcance de Cássio. As duas equipes continuaram em busca do gol, principalmente o Cruzeiro, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado por 1 a 1.
No segundo tempo, a equipe celeste continuou mais ofensiva. Aos 11 minutos, Wanderson levantou a bola na medida para Christian, que cabeceou mal. Dois minutos depois, o Cruzeiro chegou ao segundo gol. William roubou a bola na saída da defesa colorada e passou para Kaio Jorge encobrir o goleiro Rochet. Foi o 15º gol do artilheiro do Brasileirão.
O técnico Roger Machado fez três mudanças no Inter, colocando Carbonero, Borré e Luís Otávio de uma só vez, mas elas não mudaram muito o rendimento da equipe. O Cruzeiro se resguardou mais, e o ritmo do jogo caiu. Nem a entrada do atacante Gabigol melhorou a partida, mas a equipe celeste segurou o resultado e garantiu mais três pontos.
Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Internacional
Na próxima rodada do Brasileirão, a 22ª, o Cruzeiro recebe o São Paulo no Mineirão, no sábado (30), às 21h; e o Internacional enfrenta o Fortaleza no Beira-Rio, no domingo (31), às 20h30. Na quarta-feira (27), a Raposa faz o primeiro clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, às 19h30, na Arena MRV.
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 1 INTERNACIONAL
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 23 de agosto de 2025, às 18h30
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte
🥅 Gols: Matheus Pereira (19'/1°T), Bruno Tabata (23'/1°T), Kaio Jorge (13'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Romero (Cruzeiro), Juninho, Vitão, Bernabei, Gustavo Prado e Bruno Tabata (Internacional)
🟥 Cartões vermelhos: Borré (Internacional), aos 46'/2ºT
💸 Renda: R$ 2.711.399,70
🧑🤝🧑 Público presente: 44.402
⚽ ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian e Matheus Pereira (Gabigol); Kaio Jorge (Kaique Kenji) e Wanderson (Matheus Henrique).
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard (Luís Otávio), Alan Rodríguez (Raykkonen), Bruno Tabata (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Wesley (Carbonero) e Ricardo Mathias (Borré).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
