Dirigentes do Internacional recebem líderes de organizada

O treino do Internacional desta quarta-feira (27) foi marcado por uma reunião inusitada no CT Parque Gigantes. Após os atletas participarem dos trabalhos nos campos, dirigentes receberam integrantes da Guarda Popular, conforme flagrou a equipe da RBS TV. Apesar de pacífica, a conversa, que ocorreu na área privada do CT, teve forte cobrança por parte dos torcedores, apurou o Lance!.

Os trabalhos realizados pelos jogadores visam a preparação para o jogo contra o Fortaleza, domingo (31), no Beira-Rio. O Colorado precisa voltar a vencer e a atuar bem para afastar a crise instalada nos bastidores alvirrubros.

Dois dirigentes conversaram com 15 torcedores

De acordo com apuração do Lance!, 15 integrantes da Guarda Popular foram recebidos pelo vice de futebol José Olavo Bisol e pelo diretor esportiva Andrés D’Alessandro. A conversa de alguns minutos ocorreu na área privada do CT, onde os torcedores ingressaram com anuência da direção.

A principal reivindicação feita esteve relacionada ao rendimento do time, que vem de quatro derrotas consecutivas e da eliminações na Copa do Brasil, para o Fluminense, e na Libertadores, para o Flamengo. Enquanto eram cobrados, Bisol e D’Alessandro apresentaram justificativas pelas quedas nas competições e prometeram evolução já contra o Fortaleza.

Os cartolas ainda pediram apoio durante a partida. Houve uma espécie de pacto de incentivo no confronto para evitar grandes protestos.

Como foi o treino

A atividade dos atletas, mais uma vez fechada para a imprensa, durou cerca uma hora e 30 minutos. Dentro de campo, Thiago Maia foi a principal novidade. O volante esteve afastado por alguns dias para se recuperar de um desconforto no músculo adutor da coxa direita.

Pelo verificado nas imagens divulgadas pela assessoria de imprensa do Inter, o meia Alan Patrick não participou dos trabalhos. O camisa 10 também não teria treinado na reapresentação do elenco, na terça (26).