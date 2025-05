Ingressos para Maracanã-CE e Internacional estão à venda

Estão à venda os ingressos para o jogo de volta entre Internacional e Maracanã-CE. A partida, válida pela terceira fase da Copa do Brasil será disputada na quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O mando é da equipe cearense, que vendeu os direitos da partida.

Em vantagem graças à vitória de 1 a 0 conquistada na partida de ida, a equipe de Roger Machado contará com o apoio dos torcedores de Santa Catarina, que podem garantir seu ingresso para o confronto no site do clube.

Preços a partir de R$ 138

As entradas para o duelo entre Alvirrubro e Alviceleste custam a partir de 138 reais a inteira. Este é o valor cobrado para os setores B, D e E do Scarpelli, que ficam localizados atrás dos gols do estádio. Nesses espaços, os colorados também poderão optar pela compra de ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, pelo valor de R$ 79.

O Inter alerta que o acesso ao Figueirense somente será liberado mediante realização de cadastro de biometria facial.

Quem tem desconto

Crianças com até três anos não precisam pagar ingresso, enquanto estudantes, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência têm direito a meia-entrada em todos os portões do palco catarinense.

Confira qual documento apresentar para ter o benefício assegurado:

Estudantes: carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas;

carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas; Idosos com 60 ou mais anos: documento de identidade com foto;

documento de identidade com foto; Jovens de baixa renda: Identidade Jovem (ID Jovem), que pode ser obtida online;

Identidade Jovem (ID Jovem), que pode ser obtida online; Pessoas com deficiência: documento que comprove a deficiência, como o cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento emitido pelo INSS.

Última vez do Inter no Scarpelli

A última partida disputada pelo Inter no Orlando Scarpelli ocorreu em 19 de junho do ano passado. Na ocasião, o Alvirrubro, que ainda trabalhava para recuperar o Beira-Rio após a enchente do mês de maio, fez do estádio catarinense a sua casa para enfrentar o Corinthians.

O Colorado saiu de campo vencedor pelo placar de 1 a 0, gol de Wesley. O público do confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro da temporada passada, foi de 14.447 pessoas.