Wesley marca golaço, Corinthians perde para Internacional e segue na zona de rebaixamento

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 23:37 • Florianópolis (SC)

O Internacional venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um lindo chute, Wesley foi o autor do gol do triunfo.

Com o resultado, o Timão segue com apenas sete pontos e permanece na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Colorado vai a 14 pontos e sobe para a 9ª colocação.

No sábado (22), o Internacional encara o clássico contra o Grêmio, no Couto Pereira. Por outro lado, o Corinthians viaja para enfrentar o Athletico-PR, no domingo (23).

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 1 x 0 Corinthians - Brasileirão

10ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 19 de junho de 2024, às 21h30

📍 Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro); Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (auxiliares); Wagner Reway (VAR).

INTERNACIONAL (Técnico Eduardo Coudet)

Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Robert Renan; Bruno Henrique, Zwarg e Hyoran; Wanderson, Alario e Wesley.

CORINTHIANS (Técnico António Oliveira)

Donelli; Matheus França, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno e Coronado; Wesley, Yuri Alberto e Garro.