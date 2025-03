O Gre-Nal 446, que acontece neste domingo (16), às 16h, conta com algumas nuances fora dos gramados do estádio Beira-Rio. Segundo apuração do Lance!, o Internacional quitou uma dívida antiga com o pai de santo Danilo, a pedido do técnico Roger Machado, antes da final do Campeonato Gaúcho.

A dívida era antiga. Em 2006, o Colorado solicitou os serviços do Pai Danilo para a Libertadores e o Mundial. Depois de se sagrar campeão dos torneios, o clube não pagou o combinado. Em 2010, o Inter voltou a chamar o pai de santo, prometendo quitar o atrasado e mais R$ 35 mil caso o clube fosse bicampeão da América. Porém, o título veio, mas o sacerdote não foi remunerado mais uma vez.

A partir disso, o Internacional não ganhou mais nenhum título de grande expressão. Se foi de fato por esse motivo, não há como saber, mas Roger Machado não quis correr o risco. Na coletiva de sexta-feira (14), quando perguntado sobre as frustrações em casa que o Colorado teve nos últimos anos, o treinador disse que não é supersticioso, mas solicitou ao clube que efetuasse o pagamento da dívida antes do Gre-Nal que decide o Gauchão e teve seu pedido atendido.

- É outro momento, outra equipe, outros jogadores. Se a gente pegar uma média, não se sustenta essa tese. É um folclore popular que acumula eventos para tentar justificar alguma coisa que possa ser decisiva. Eu não sou um indivíduo supersticioso, não sou - afirmou.

O Internacional não é campeão desde 2016, quando bateu o Juventude na final do Campeonato Gaúcho. Em 2021, em entrevista ao programa "Bola nas Costas", o Pai Danilo disse que o Colorado sairia da seca de títulos quando contratasse o técnico Roger Machado, o que deixa a história ainda mais fascinante.

Neste domingo (16), às 16h (de Brasília), o Colorado tem a oportunidade de cumprir a profecia de Pai Danilo mais uma vez. No jogo de ida, o lado vermelho de Porto Alegre venceu por 2 a 0, e agora, pode perder o Gre-Nal 446 por até um gol de diferença para se sagrar campeão gaúcho. Não restam mais ingressos para a partida que será realizada no Beira-Rio.

Gre-Nal 446: Roger Machado tem dúvida para escalar o Internacional

Às vésperas do Gre-Nal 446, que decide o Campeonato Gaúcho no domingo (16), o técnico do Internacional, Roger Machado, conversou com a imprensa sobre o clássico no começo da tarde de sexta-feira (14), e deixou um certo mistério no ar. Isso porque ainda comandaria mais um treino fechado na manhã de sábado (15), no CT Parque Gigante, no qual definiria o time que enfrentará o coirmão. A principal dúvida é a manutenção do time que venceu o dérbi anterior ou se Rafael Borré e Wesley voltam ao time.

– Hoje (sexta) foi o penúltimo treino. Trabalhamos estratégia o refinamento dela, para fazemos os ajustes que a gente precisa. Amanhã (sábado) é o polimento e mais descanso, baixar a carga para estar com energia a pleno para domingo – comentou.

➡️ Gre-Nal 446: decisão do Gauchão é a 12ª em clássico

Ao comentar se usaria no Gre-Nal os titulares que estavam lesionados, manteve a dúvida no ar, deixando um mistério acerca da entrada dos dois atacantes nos lugares de Carbonero e Valencia:

– Falo muito no processo de gestão, no mérito, nas decisões tático-estratégicas. Vai ser em função desses elementos que vou decidir a escalação. Que bom que a gente tem todo mundo à disposição para poder escolher. Espero ser justo e premiar aqueles que estejam num equilíbrio maior.

Dessa forma, o Internacional deve ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernbei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero (Wesley) e Valencia (Borré).