É tradição no Gre-Nal e o técnico do Grêmio, que vai para o seu terceiro clássico, parece já ter aprendido. Gustavo Quinteros deixou dois mistérios no ar para o dérbi 446, que decide o Campeonato Gaúcho neste domingo (16). As principais dúvidas que permaneceram até uma hora antes do jogo, quando sai a escalação, estão no meio-campo e no ataque. Ainda há a possibilidade de trocas na defesa.

Nas laterais, João Pedro e Lucas Esteves foram preservados na partida contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (12), por problemas médicos. O primeiro sentiu desconforto no tornozelo esquerdo. O outro relatou questões musculares. A tendência, porém, é que os dois atuem.

Dinamarquês será dúvida até a hora do jogo

Já na frente, Braithwaite sentiu dores na virilha no empate em 3 a 3 com a equipe mineira – a classificação veio nos pênaltis (8 a 7 para o Tricolor). Por sua experiência, liderança e importância no esquema do argentino, deve ser mistério até a hora da divulgação da escalação do clássico.

O provável Tricolor para o Gre-Nal 446 tem: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo), Villasanti e Monsalve; Cristian Olivera, Braithwaite (Arezo) e Amuzu.

O que o Grêmio precisa

Para garantir o octacampeonato, o Grêmio terá que vencer o dérbi por três gols ou mais de diferença. Se igualar o placar de ida ou fizer dois gols de diferença, o Tricolor leva a partida para os pênaltis. A taça ficará no Beira-Rio em caso de vitória por um gol, empate ou êxito colorado. O clássico está marcado para as 16h (de Brasília) do domingo (16), na casa alvirrubra.

