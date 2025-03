Neste domingo (16), Internacional e Grêmio se enfrentam em jogo válido pela final do Campeonato Gaúcho. A partida ocorrerá no Beira-Rio, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. A bola está prevista para rolar a partir das 16h (de Brasília) e a partida terá transmissão ao vivo exclusiva pela RBS (canal aberto), SporTV 2 (canal fechado), SporTV 3 e no Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Internacional vem de uma ótima campanha no Campeonato Gaúcho e tem uma vantagem de 2 a 0 no placar agregado, após vencer o Grêmio no jogo de ida. Além da equipe poder perder por um gol de diferença, o empate também garante o título estadual. O clube não perde um jogo oficial desde dezembro e pode usar isso como combustível para conquistar o título.

Jogadores do Gremio discutem com os do Internacional na Arena do Gremio. (foto: Liamara Polli/AGIF)

Já o Grêmio, para ser campeão, precisa vencer por três gols de diferença. Caso o placar agregado termine empatado, a decisão irá para os pênaltis. O time tricolor vai em busca da virada, mas precisará superar o grande rival após perder no primeiro confronto da final do Campeonato Gaúcho. O Tricolor vem em má fase e passou por pouco na Copa do Brasil. Além disso, vem de duas derrotas no Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Eliminado do Paulista, Neymar tem mais 14 jogos pelo Santos; veja quais são

➡️ Confira as informações do jogo entre Internacional e Grêmio:

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GRÊMIO

FINAL - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

📺 Onde assistir: RBS (canal aberto), SporTV2 (canal fechado) e no Premiere (pay-per-view).

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero; Enner Valencia.

continua após a publicidade

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu; Braithwaite.