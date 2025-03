Gre-Nal 446: decisão do Gauchão é a 12ª em clássico

Tirando campeonatos que foram finalizados em octogonais, hexagonais, quadrangulares e até play offs, o Gre-Nal só teve duas partidas na final do Estadual em 11 oportunidades. Assim, a decisão do Gauchão é a 12° em clássico. E o Grêmio, que pode conquistar o octa, lidera com um título a mais do que o Internacional. Foram seis taças conquistadas pelo Tricolor, contra cinco do Colorado. A vantagem azul também é pequena nos gols, 23 contra 22.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

É curioso notar que nesses 11 dérbis, apenas uma vez o placar inicial foi revertido – o que o Grêmio precisa fazer para ser campeão. Isso aconteceu em 2011, quando o Internacional, comandado por Paulo Roberto Falcão, perdeu por 3 a 2 para o Grêmio de Renato Portaluppi no Beira-Rio. Na volta, no Olímpico, o Alvirrubro devolveu o placar e levantou a taça ao bater o rival por 5 a 4 nos pênaltis.

As decisões, ano a ano

Na primeira final em duas partidas, em 1992, o Inter foi campeão, após vencer por 3 a 1 em casa e empatar se gols no jogo de volta no Olímpico. Três anos depois, após empate em 1 a 1 no Beira-Rio, o Tricolor ficou com a faixa ao bater o coirmão por 3 a 1 nos seus domínios. Já em 1997, foi a vez do Colorado sair com o placar em igualdade no Olímpico e vencer a finalíssima por 1 a 0.

continua após a publicidade

Em 1999, o Grêmio venceu as duas partidas da decisão: 2 a 0 no Beira-Rio e 1 a 0 no Olímpico. Cinco anos depois, dois placares em igualdade, 0 a 0 na ida e 1 a 1 na volta, garantiram mais um título para o lado azul da rivalidade. Já em 2010 o Grêmio venceu fora por 2 a 0 e perdeu em casa por 1 a 0, ficando com o troféu.

Maior goleada aconteceu em 2014

Nas três finais seguintes, 2011 (citada mais acima), 2014 e 2015, a conquista foi colorada. A mais marcante foi a do ano da Copa do Mundo no Brasil, quando o Internacional venceu a primeira, na Arena, por 2 a 1, e goleou em casa por 4 a 1 (placar mais folgado desse recorte). No ano seguinte, um 0 a 0 fora e um 2 a 1 como local garantiram o Gauchão para o Inter.

continua após a publicidade

Por fim, os dois últimos títulos foram do Grêmio. Em 2019, após dois 0 a 0, a decisão na Arena foi para os pênaltis, com vitória tricolor por 3 a 2. E em 2021, o lado azul venceu no Beira-Rio por 3 a 0 e perdeu na Arena por 1 a 0, confirmando o tetra.