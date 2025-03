Internacional x Grêmio: Alan Patrick pode alcançar marca histórica

O Internacional x Grêmio deste domingo pode ser histórico para Alan Patrick, camisa 10 do Internacional. E não só pelo possível título sobre o rival. Caso marque contra o Grêmio, o meia subirá na lista de artilheiros do Gre-Nal e alcançará dois jogadores que fizeram história pelo clube.

Após vencer na Arena por 2 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, o Internacional chega com vantagem para o duelo deicisivo contra o Grêmio, no Beira-Rio.

Camisa 10 na história do Inter

O camisa 10 já marcou cinco vezes no Grenal. Caso ele maque mais um gol, ele vai igualar marca de seis no clássico, que apenas foi registrada pelo zagueiro Índio, que atuou pelo clube entre 2005 e 2014, e pelo atacante Leandro Damião, que teve duas passagens. A primeira entre 2010 e 2013 e a segunda entre os anos de 2017 e 2018.

Além disso, o meia alcançaria marca mais rápido do que a dupla, podendo marcar em 13 grenais. O defensor atingiu depois de 21 clássicos disputados, enquanto o centroavante chegou a marca depois de ter disputado 16.

Alan Patrick em Internacional x Grêmio

Seu primeiro gol no clássico aconteceu em abril de 2014, no Grenal 401, que sagrou o Inter campeão da competição no ano. Essa é sua segunda passagem pelo clube, antes ele atuou por empréstimo pelo Colorado, antes de retornar em definitivo em negociação junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

continua após a publicidade

Até o momento, Alan Patrick disputou 193 partidas pelo Internacional, tendo marcado 42 gols e dado 29 assitências em suas duas passagens pelo clube do Beira-Rio. Além disso, ajudou o Colorado a conquistar o título do Gauchão de 2014.