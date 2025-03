Quinteros prepara Grêmio ‘cauteloso’ para enfrentar o Internacional

O técnico Gustavo Quinteros fez um teste inusitado no Grêmio no último treino antes de enfrentar o Internacional, no Gre-Nal 446, pela final do Campeonato Gaúcho. Atrás no placar por 2 a 0, o treinador testou um time com quatro volantes, segundo o "Canal do Salzano".

Nesse teste, o sistema defensivo seria quase o mesmo que atuou nos últimos jogos. A única mudança pode ser a entrada de Viery na vaga de Lucas Esteves. A maior diferença do Imortal para o jogo decisivo seria o quarteto do meio-campo, com: Cuellar, Dodi, Villasanti e Edenilson.

Quinteros mudará ataque?

No ataque, o argentino pode optar por um ataque com dois jogadores de velocidade, que seria formado por Amuzu e Oliveira. Por outro lado, a equipe o Gre-Nal começaria com a maioria de seus principais jogadores de ataque no banco de reservas.

Com isso, Braitwaite, Montasalve, Arezo e Cristaldo começariam no banco de reservas. Todos os jogadores tem sido titulares no começo de temporada, mas recentemente alguns sofreram com lesões os problemas musculares e chegraram a desfalcar a equipe nas últimas partidas do Tricolor Gaúcho.

Martin Braithwaite começaria no banco - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Panorama de Internacional x Grêmio

O Grêmio precisa vencer o Internacional no Beira-Rio por dois diferença para levar a partida para a prorrogação. Caso vença por mais de dois gols, o Tricolor vai conquistar 44.º título da competição.

Caso conquiste o título, o Tricolor alcançaria um feito raro e se tornaria octacampeão do Gaúchão. O imortal conquistou as últimas sete edições seguidas da competição e alcançaria um feito inédito dentro do estadual.

Além disso, esse seria a primeiro título de Gustavo Quinteiro desde que assumiu a equipe no começo do ano. O argentino chegou ao futebol brasileiro após ter ajudado o Veléz Sasfield a conquistar o Campeonato Argentino pela primeira vez depois de 11 anos sem conquistar a principal competição do país.