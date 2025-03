Gre-Nal 445: Internacional ganha na Arena e abre boa vantagem; vídeo

O Internacional saiu do Gre-Nal 445, válido pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, na tarde deste sábado (8), com uma grande vantagem. Os 2 a 0 sobre o Grêmio, placar construído na primeira etapa com gols de Carbonero e Alan Patrick, permite que uma derrota por 1 a 0 na volta, domingo que vem (16), garanta a taça do Estadual e interrompa a série de sete títulos do lado azul de Porto Alegre.

Como foi o jogo

Com dois times acostumado a marcação alta, o jogo começou exatamente assim. Os poucos lances iniciais ou acabavam em impedimento, ou eram desperdiçadas pelos atacantes de ambos os times. Aos 22, porém, Vitinho, em grande fase, driblou dois defensores pela direita, deixando um deles no chão, e cruzou rasteiro. A bola passou por quase todo mundo, sobrando para Carbonero que, com sangue frio, dominou, esperou e chutou. Gol do Inter. 0 a 1. Três minutos depois, Bernabei e o colombiano triangularam pela esquerda, o argentino cruzou e a bola achou Alan Patrick, que só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Gol do Inter. 0 a 2. Mais uma vez pela direita, aos 35, Aguirre foi lançado na área, driblou Pavon, que ficou igualmente no chão, e chutou para defesa de Volpi. Aos 40, a partida foi paralisada, quando parte da torcida do Grêmio jogou garrafas com pedras na área de aquecimento. Uma delas atingiu a cabeça de Rafael Borré, que estava na área de aquecimento.

Na saída para o intervalo, o capitão tricolor foi forte na crítica ao time:

– Foi uma vergonha! Temos que aproveitar o intervalo para ver o que podemos melhorar.

Já o líder colorado, Alan Patrick, comentou:

– É uma vantagem boa. Mas é ver o que tem que ajustar e voltar pensando que o placar está 0 a 0.

A etapa final começou como a primeira. Sem grandes perigos para ambos os lados. O Internacional mudou a marcação, chamando o coirmão para o seu campo para tentar aproveitar os contra-ataques, mas com Vitão, Victor Gabriel e Fernando, não sofreu pressão. Com o relógio correndo e sem conseguir ser efetivo, no entanto, o Tricolor avançava nervoso. As chegadas do Grêmio acabavam em escanteio – foram ao menos oito – ou lateral. Só aos 23 o time azul levou perigo. Edenílson recebeu na meia-lua, chutou rasteiro, a bola passou raspando a trave de Anthoni. Sem objetividade, as chances rareavam. Do lado do Colorado, aos 50 veio a única chance no segundo tempo, quando Wesley recebeu na área e chutou para fora.

Na saída, Braithwaite disse que não tem nada perdido:

– Estamos trabalhando com isso, não me preocupo. Estamos preparados para tudo.

Do lado vermelho, Fernando disse:

– Um resultado bom. Muito importante. A gente conseguiu anular bem eles. A gente quer muito esse título.

O que vem por aí

O Gauchão será decidido no próximo domingo (16), às 16h, no Gre-Nal 446. Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu. Para conquistar o octa, o Grêmio precisa vencer por diferença e três ou mais. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Antes, porém, o Grêmio viaja a São João Del Rei (MG), onde enfrentará o Athletic-MG pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para a quarta-feira (12), às 19h.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 INTERNACIONAL

FINAL – PARTIDA DE IDA – CAMPEONATO

🗓️ Data e horário: sábado (8), 17h45min (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

🥅 Gols: Carbonero (22'/1°T), Alan Patrick (25'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Martins (G); Anthoni e Bernabei (I).

🟥 Cartões vermelhos: a

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 51.077.

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Leandro Desábato)

Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Camilo (Dodi), Villasanti (Arezo) e Monsalve (Edenílson); Kike Oliveira, Braithwaite e Pavon (Amuzu).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Luiz Otávio) e Alan Patrick (Borré); Carbonero (Wesley) e Valencia (Gustava Prado).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Bruno Boschillia (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (MS)