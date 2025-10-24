Goleiro vai para terceiro jogo pelo Internacional após 650 dias fora

Depois de um longo período à espera de uma nova oportunidade, o goleiro Ivan vai para terceiro jogo pelo Internacional. Foram 650 dias fora, além de ter jogado apenas 11 vezes desde 2022, somando as passagens por entre partidas pelo Zenit, Corinthians e Vasco. Agora, porém, o camisa 12 voltou a assumir o protagonismo, mostrando estar pronto para o desafio. Conta o Bahia, na quarta-feira (22), ele foi um dos principais nomes do time, com defesas decisivas e até um pênalti defendido.

A atuação reforçou a confiança de Ramón e Emiliano Díaz em seu trabalho. O arqueiro assumiu o posto após as falhas de Anthoni no 3 a 1 para o Mirassol. O titular, Sergio Rochet, segue no DM.

A volta após 650 dias fora

O retorno à titularidade no Colorado marca o fim de uma espera de quase 650 dias sem atuar pelo clube. No reencontro com o gol alvirrubro, diante do Sport, Ivan foi seguro, ajudando na vitória por 2 a 0. Já contra o Bahia, mesmo com a derrota por 1 a 0, o camisa 12 foi o destaque em campo segundo o site SofaScore, coroando uma atuação de alto nível com a defesa da penalidade.

Contra o Fluminense, às 17h30min (de Brasília) deste sábado (22), Ivan terá mais uma prova de fogo. A partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro representa não apenas mais um passo em sua retomada pessoal, mas também um confronto crucial para o Inter, que busca reagir na tabela.

– Daqui para frente, todos os jogos serão decisivos. Sabemos o quanto esse momento é importante e que não podemos vacilar. Vamos lutar por um bom resultado fora de casa, que nos traga mais tranquilidade e nos ajude a subir na tabela – destacou o arqueiro, ressaltando o discurso de Emiliano, de que o Inter só tem finais até a última rodada.

'Nunca deixei de acreditar'

Com humildade, Ivan valoriza o período de espera e o trabalho silencioso que o manteve preparado para o momento atual.

– Foram quase dois anos sem jogar, mas nunca deixei de acreditar. Continuei treinando forte, esperando a oportunidade certa. Quando ela chegou, eu queria estar pronto e fico feliz por ter conseguido corresponder à confiança do professor Ramón e ajudar o grupo da melhor forma possível – completou.