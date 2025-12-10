Quarta será decisiva para o futuro do Internacional

Após o pontapé inicial nas mudanças na direção, o Internacional terá uma quarta-feira (10) decisiva para o futuro do clube. Depois das saídas do vice de futebol José Olavo Bisol, do diretor executivo André Mazzuco e do diretor esportivo Andrés D'Alessandro, e de se reunir com dirigentes históricos, o presidente Alessandro Barcellos terá uma série de movimentos para substituir os integrantes do Departamento de Futebol.

Nos bastidores, a ideia é que Abel Braga continue no clube. Não mais como técnico, mas como dirigente. Pelo que apurou o Lance! junto a pessoas próximas ao treinador aposentado, a tendência é de que, devido às saídas de Mazzuco e, principalmente D'Alessandro, Abelão não aceite o convite para trabalhar nos bastidores do futebol alvirrubro.

Quarta será decisiva

Até a tarde de terça, o argentino era cotado para ser treinador do Inter em 2026, um pedido de Abel. O ex-camisa 10 fez o curso de técnico da Associação Argentina de Futebol e estaria apto a comandar equipes. O ídolo colorado, contudo, estaria irredutível quanto a não assumir a casamata. Além disso, deixou o cargo por "questões particulares".

Agora, Barcellos terá que encontrar substitutos para a vice-presidência de futebol, para as direções executiva e esportiva, além também de técnico. Para o cargo, antes do anúncio das saídas, dois profissionais eram cotados, ambos trabalharam recentemente em Curitiba. Pelo que apurou o Lance!, o ficha 1 seria Mozart, campeão com o Coxa na Série B. O outro é Odair Hellmann, do Atlético-PR.

Como nos nomes que vinham trabalhando nessas possibilidades não estão mais na avenida Padre Cacique, é possível que a escolha do futuro treinador fique em compasso de espera, pelo menos enquanto novos dirigentes não assumem. Vale lembrar que a temporada 2026 começa no final de semana de 10 e 11 de janeiro, com o Gauchão. Já o Brasileirão tem seu início marcado para 28 de janeiro.

