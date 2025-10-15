Mirassol dá aula de futebol e vence com facilidade o Internacional
No Dia do Professor, o Colorado não viu a cor da bola e perdeu por 3 a 1
Na noite do Dia do Professor, nesta quarta-feira (15), o Mirassol deu aula de futebol e venceu com facilidade o Internacional. No 3 a 1 – gols de Neto Moura, Reinaldo e Negueba, para o Leão Caipira, e Thiago Maia, descontou – na partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista jogou com facilidade e organização. Enquanto o Colorado estava desorganizado e perdido. Na quarta partida no comando do Alvirrubro, Ramón e Emiliano Díaz tiveram a primeira dderrota.
Com o resultado Mirassol foi a 49, se mantendo na quarta colocação. Já o Inter se manteve nos 32, a sete do Vitória – que tem clássico contra o Bahia, nesta quinta (16) –, 17º, primeiro da zona de rebaixamento.
Como foi o primeiro tempo de Mirassol x Internacional
O jogo começou com o Mirassol em cima e dando sinal do que seria a partida. Em dez minutos, tinha quase 50% da posse de bola, e quatro escanteios. Com a mesma formação da vitória sobre o Botafogo, o Internacional não conseguiu encaixar, errando muitos passes. Os jogadores colorados pareciam desconcentrados em campo. O time gaúcho estava desorganizado.
E foi assim que, aos 25, na cobrança do quinto escanteio, Neto Moura desviou a cobrança rasteira. Anthoni falhou, mandando a bola para dentro das próprias redes. Gol do Mirassol! 1 a 0. O Alvirrubro sentiu. E o Mirassol começou a trocar passes com facilidade. Até parecia aquele bobinho do aquecimento. A bola ia de pé em pé entre os jogadores de amarelo.
O Inter só conseguiu equilibrar a partir dos 30, quando passou a ficar com a pelota por mais tempo. Só que a troca de passes era infrutífera. Até que, aos 35, Alan Patrick foi derrubado na frente da área. Na cobrança, o camisa 10 bateu rasteiro. O goleiro do Mirassol fez defesa parcial, mas Thiago Maia apareceu como centroavante e empatou. Gol do Inter. 1 a 1.
Ao contrário da equipe gaúcha, o Leão não sentiu. Continuou em cima. Até que, aos 49, após nova cobrança de escanteio, a bola caiu no pé de Reinaldo, o artilheiro do time. O lateral tirou Bruno Henrique para dançar, foi ao fundo e chutou cruzado, mesmo sem ângulo, fazendo valer seu apelido de Kingnaldo. Gol do Mirassol. 2 a 1.
Como foi o segundo tempo de Mirassol x Internacional
Na volta, os Díaz tiraram Victor Gabriel, de atuação, insegura, e colocaram o centroavante Ricardo Mathias, mudando do 3-4-3 para o 4-4-2. O Mirassol, porém, continuou dominando as ações. E isso resultou em placar ampliado logo aos 4. Reinaldo inverteu a bola da direita para esquerda. Negueba dominou na ponta da área, fechou para dentro e bateu de canhota. Gol do Mirassol! 3 a 1.
Após o terceiro gol, os Díaz promoveram nova troca: entraram os Brunos Tabata e Gomes, e saíram Romero e Bruno Henrique. As mudanças não surtiram efeito, com o Leão Caipira mandando no jogo. Aos 14, Daniel Borges disparou pela direita, passando pelos defensores, ajeitou e finalizou forte e alto. Anthoni se esforçou para fazer a defesa.
O Inter seguia desorganizado. Assim como os Díaz pareciam perdidos, tirando Vitão e Thiago Maia, para as entradas de Clayton Sampaio e Alan Rodríguez. O uruguaio, aliás, perdeu boa chance aos 28. O 14 recebeu à feição na frente da área, mas chutou mascado, para fácil defesa de Muralha. Os erros em campo levaram Emiliano Díaz a se irritar na casamata, chutando uma garrafa d'água.
Mesmo à frente no placar, o Mirassol seguia em cima. Aos 39, parecia treinar cruzamentos, sem que a defesa, perdida na marcação, conseguisse impedir os levantamentos na área. O Colorado até tentou ensaiar uma marcação sob pressão na parte final da partida, mas não teve efetividade. A aula foi até os instantes finais, quando a equipe paulista, bem postada, continuava forçando os erros gaúchos.
O que vem pela frente
As duas equipes voltam a campo no domingo (19), ambas às 18h30min (de Brasília). Novamente no Maião, o Mirassol, sem Negueba, que levou o terceiro amarelo, recebe o São Paulo. No Beira-Rio, o Internacional recebe o Sport. Com terceiro amarelo, Óscar Romero está fora do jogo.
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X INTERNACIONAL
28ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025, 20h (de Brasília)
📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
🥅 Gols: Neto Moura (25'/1º), Thiago Maia (38'/1º), Reinaldo (49'/1º), Negueda (4'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Guilherme, Muralha, Negueba (M) ; Bernabei, Óscar Romero (I).
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Cristian) e Guilherme (Shaylon); Alesson (Chico Kim) e Negueba (Carlos Eduardo).
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Anthoni; Vitão (Clayton Sampaio), Mercado e Victor Gabriel (Ricardo Mathias); Aguirre, Thiago Maia (Alan Rodríguez), Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero (Bruno Tabata).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
4️⃣ Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
