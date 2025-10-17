A mudança de foco do Internacional e as 11 finais para fugir do Z4

Pela primeira vez desde o começo da crise iniciada na volta do Mundial de Clubes alguém do Internacional falou claramente em risco de rebaixamento. Na coletiva após o 3 a 1 para o Mirassol, os Díaz chamaram atenção para uma mudança de foco no objetivo colorado, que passou ser “jogo a jogo”. Em ma alusão clara à proximidade da zona de rebaixamento, Emiliano Díaz disse que o Alvirrubro “terá 11 finais” para fugir do Z4.

Com o resultado na partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter permaneceu estacionado nos 32 pontos, apenas quatro à frente do Vitória, 17º colocado no Brasileirão.

O objetivo é fugir do Z4

Na entrevista pós jogo, depois de Ramón Díaz dizer que seu time foi “superado em todos os sentidos” pelo Leão Caipira, a família foi questionada sobre qual era o foco colorado no campeonato, se buscar uma vaga em torneio continental ou escapar do rebaixamento. O filho e auxiliar técnico Emiliano foi sincero:

– O objetivo é jogo a jogo. Hoje fizemos uma partida horrível. Temos que colocar a cara a tapa e seguir trabalhando. Domingo temos que dar uma resposta ao torcedor. A partir de agora, todos os jogos são finais.

Quais são as 11 finais

Nessas 11 finais, o Colorado terá dez adversários – um deles, o Bahia, enfrentará por duelos da 14ª rodada e da 33ª rodada. Essas equipes podem ser divididas em dois grupos: as que lutam contra o rebaixamento, naqueles enfrentamentos que podem ser chamados de jogos de seis pontos; e as que estão mais à frente na tabela.

No primeiro grupo, estão cinco times: Sport (17 pontos), Vitória (25), Santos (31), Atlético-MG (33) e Ceará (35). No segundo, ficam os outros cinco, que estão pelo menos quatro pontos à frente: Bahia (43), Fluminense e São Paulo (38), Vasco e Bragantino (36).

O ideal é que o Inter vença os três times abaixo dele e dos dois logo acima, que estão no máximo a três pontos. Com isso, somaria 15 pontos e chegaria a 47 pontos, dois acima dos míticos 45 que o livrariam o Z4. Se patinar em alguma dessas partidas, terá que buscar pontos nos outros seis jogos.

Confira as 11 finais

19/10 – 29ª rodada – Domingo – 18h30min – Internacional x Sport

22/10 – 14ª rodada – Quarta – 19h30min – Bahia x Internacional

26/10 – 30ª rodada – Sábado – 17h30min – Fluminense x Internacional

2/11 – 31ª rodada – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG

5/11 – 32ª rodada – Quarta – 19h – Vitória x Internacional

9/11 – 33ª rodada – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia

10/11 a 18/11 – Data FIFA

19/11 – 34ª rodada – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional

23/11 – 35ª rodada – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos

30/11 – 36ª rodada – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional

3/12 – 37ª rodada – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional

7/12 – 38ª rodada – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino