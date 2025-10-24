Os números não mentem, a incômoda repetição do Internacional

Costuma-se falar que os dados dizem aquilo que queremos, muitas vezes até com interpretações errôneas. Mas invariavelmente os números não mente. E, nesta temporada, revelam uma incômoda repetição do Internacional. Seja no Campeonato Brasileiro ou na temporada como um todo, o Colorado saiu atrás na maioria das partidas que disputou. No ano, 52,8% das vezes que esteve em campo viu o adversário abrir o placar.

A partida mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Bahia, em partida atrasada da 14ª rodada do Brasileirão, na noite de quarta-feira (22).

Os números não mentem no Brasileirão

No Brasileirão, a situação repete o que acontece desde janeiro. Ou, melhor, piora. O que ajudaria explicar a situação do Inter na tabela de classificação, onde figura na 15º posição, com 35 pontos, a apenas quatro do Vitória, 17º e primeiro na zona de rebaixamento. Até o momento, o Colorado jogou 29 partidas. Saiu perdendo em impressionantes 18 confrontos, num total de 62,1% do total.

Na Libertadores, foi ainda pior. Dos oito jogos que teve no torneio continental, iniciou atrás em seis. Incríveis 75%. Está certo que buscou um 3 a 0, empatando em 3 a 3, com o Nacional-URU, e garantiu a classificação numa virada por 2 a 1 sobre o Bahia, ambas na fase de grupos. Nas oitavas, perdeu as duas para o Flamengo. Na ida, no Maracanã, levou 1 a 0. Na volta, 2 a 0.

Os números não mentem no Gauchão

Eliminado com quatro jogos na Copa do Brasil, a situação foi um pouco melhor. Venceu as duas na terceira fase, sobre o Maracanã-CE – 1 a 0 e 3 a 0 –, sem sofrer perigos. Nas oitavas, foi eliminado pelo Fluminense. Perdeu em casa, por 2 a 1. E empatou em 1 a 1, no Rio de Janeiro. Saiu perdendo em ambas, ou seja, 50% vezes iniciou perdendo.

A única competição que fugiu dessa sina na temporada foi o Campeonato Gaúcho. Voltando a ser campeão após oito anos, o Inter atuou 12 vezes, e começou atrás apenas duas vezes – no 1 a 1 do Gre-Nal da fase de grupos e no 3 a 1 sobre o Caxias, nas semifinais. Ou seja, só levou gol antes em 16,7% das vezes no Estadual.