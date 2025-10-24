As opções para os Díaz montarem o Internacional para o sábado

Foi na bela paisagem da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que o Internacional encerrou, na manhã desta sexta-feira (24), a preparação para enfrentar o Fluminense. No trabalho realizado na Escola de Educação Física do Exército, Ramón e Emiliano Díaz testaram as opções para montar a equipe que iniciará a partida da tarde deste sábado (25), no estádio Maracanã, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Alvirrubro chega ao jogo na 15ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições e quatro pontos do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.

As opções para montar o Internacional

O Inter terá pelo menos três ausências importantes na defesa – o lateral-direito Aguirre e o zagueiro Vitão, lesionado, além do lateral-esquerdo Bernabei, suspenso. Ao mesmo tempo, terá o retorno de Alan Patrick, recuperado de uma lombalgia, e Carbonero, que cumpriu suspensão contra o Bahia. Por conta disso, o esquema com três zagueiros deve ser abandonado.

Isso porque Victor Gabriel, um dos zagueiros do elenco, deve ser improvisado no lugar do camisa 26. Com isso, a defesa terá Alan Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel. No meio, é provável a manutenção dos três volantes, com Luis Otávio mais centralizado, Bruno Gomes pela direita e Thiago Maia pela esquerda.

Com o retorno de Alan Patrick e Carbonero, é possível que os Díaz voltem aos três atacantes, com o camisa 10 como falso 9, e Vitinho completando o setor, num possível 4-3-3. Assim, o time deve começar com Ivan; Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Boletim médico

O Inter confirmou a lesão do zagueiro Vitão. O camisa 4 sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Com o tratamento necessário, ele deve ficar fora entre duas a três semanas.

Esse é o mesmo prazo para a ausência de Alan Rodríguez e Aguirre. O volante uruguaio se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Já o lateral argentino da ruptura da fáscia plantar – a famosa sola do pé – do pé direito.