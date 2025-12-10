Internacional levanta transfer ban aplicado pela Fifa

Foram menos de 24 horas. Após o anúncio de que não poderia contratar novos jogadores, o Internacional levantou o transfer ban aplicado pela Fifa, conforme comprova a lista de clubes brasileiros punidos pela entidade máxima do futebol mundial atualizada nesta quarta-feira (10). Pelo que apurou o Lance!, apenas dois negócios internacionais poderiam geram a medida, as contratações de Braian Aguirre, junto ao Lanús, e o de Carbonero, do Racing, ambos da Argentina.

O Colorado divulgou duas notas oficiais. Na terça (9), informando que o pagamento referente à situação já havia sido feita. Na manhã desta quarta, anunciando que a penalidade havia sido levantada. O Lance! confirmou a informação junto ao site da Fifa.

Internacional levanta transfer ban

Na tarde de terça, o Alvirrubro recebeu a informação de que havia entrado novamente em transfer ban. A informação que chegou à imprensa não informava qual clube havia entrado contra o time gaúcho. Pelo que apurou o Lance!, apenas dois negócios poderiam gerar a situação.

O primeiro é o relativo à contratação de Braian Aguirre junto ao Lanús, da Argentina. A outra, o empréstimo de Carbonero junto ao Racing, também argentino. Como o primeira já havia motivado um transfer ban em novembro, levantado pelo Inter após a quitação da dívida, é possível que esse novo esteja relacionado ao parcelamento ligado ao colombiano.

Leia nota do Inter

Os negócios envolviam valores em atraso de 100 mil dólares e 150 mil dólares, respectivamente. Veja abaixo a nota divulgada pelo Colorado nesta quarta:

"O Sport Club Internacional informa que o transfer ban aplicado pela FIFA foi oficialmente levantado após a conclusão do trâmite processual. O pagamento já havia sido realizado e o processo foi devidamente regularizado".