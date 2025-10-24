Internacional fecha parceria para rede de escolinhas oficiais

O Internacional firmou uma parceria para expandir a rede de apoio nas escolas de futebol oficiais do clube. Visto como importante movimento para a consolidação de sua marca, ampliação de receitas e, sobretudo, incremento à formação de jovens talentos, foi assinado acordo com a Time Forte, empresa especializada em gestão e licenciamento no setor.

O plano prevê a abertura de até 120 unidades e um aumento progressivo de alunos, a fim de tornar o projeto, em até cinco anos, o maior do Sul do Brasil.

A parceria para expandir as escolinhas

A parceria já surge alinhada à metodologia do Inter para a formação de atletas, e fomentará, por meio de matrículas, eventos, mensalidades, merchandising e intercâmbios, novas receitas para o clube. O vice-presidente de Negócios Estratégicos e Inovação, Dannie Dubin, comenta:

– A parceria é muito importante e fará com que nossas escolinhas tenham uma abrangência maior, com uma administração profissional que resultará em maior retorno financeiro e esportivo.

A iniciativa, que irá criar uma rede nacional, também foi comemorada pelo Diretor Geral das Categorias de Base, Luiz Caldas Milano Junior:

– Estamos muito felizes. O trabalho foi conduzido de forma integrada por diversas áreas do clube, envolvendo representantes institucionais e executivos. O processo de escolha do novo parceiro se estendeu por mais de um ano, o que nos dá a tranquilidade de saber que tomamos a melhor decisão para o Internacional.

Parceria atenderá diferentes faixas etárias

Diferentes faixas etárias serão atendidas pelas novas escolas de futebol do Inter. Destinado aos mais jovens, o programa trabalhará com o público de quatro a 17 anos. Fundador da Time Forte, José Martins fala da estruturação da parceria:

– Para nós, da Time Forte, é uma honra anunciar essa parceria com o Internacional, um dos maiores clubes do Brasil. A Escola do Inter chega com a identidade de um clube vencedor e a equipe multidisciplinar da Time Forte com profissionais qualificados para gerir tudo isso.

A Time Forte é referência nacional em gestão e expansão de projetos esportivos, com ampla experiência na implementação e operação de escolas de futebol e franquias esportivas. Ao longo de sua trajetória de 30 anos, a empresa construiu parcerias sólidas com grandes clubes do país, entre eles Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, somando mais de 300 unidades e 42 mil alunos em todos os Estados.