Mesmo jogando pouco, Internacional vence o lanterna Sport
Rafael Borré e Bruno Henrique fizeram os gols colorados
Mesmo jogando pouco e vendo o adversário dominar a partida, o Internacional venceu o lanterna Sport por 2 a 0, na noite deste domingo (19), no estádio Beira-Rio. Com gols de Rafael Borré, que voltou a marcar depois de nove jogos ou dois meses sem balançar as redes, no primeiro tempo, e Bruno Henrique, no segundo, o Colorado superou a equipe pernambucana na partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Alvirrubro chegou a 35 pontos, voltando a ficar sete pontos a frente do Vitória, primeira equipe na zona de rebaixamento – a equipe baiana só volta a campo nesta segunda-feira (20), contra o Santos. O Leão, permanece na lanterna, com 17 pontos.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Sport
Com o Internacional tentando se distanciar do Z4 e o Sport buscando uma forma de evitar o iminente rebaixamento, a partida começou nervosa. Erros de passe e lado a lado e algumas faltas. Tanto que a primeira chance só veio aos 11, para o Leão. Em contra-ataque, Zé Lucas recebeu na grande área, limpou e tentou a finalização. Clayton Sampaio salvou.
Depois, três chances para o Inter. Aos 14, Carbonero chou por cima. Aos 18, Bernabei acertou o pé da trave. E aos 23, numa ligação direta, Bernabei lançou Vitinho na direita. O 28 cruzou na medida para Borré, que não marcava há nove jogos ou dois meses. O colombiano só teve o trabalho de abrir o placar. Gol do Inter! 1 a 0.
O Leão não sentiu, e foi para cima. Aos 28, Matheusinho fez boa jogada pela direita e cruzou, Derik subiu sozinho a cabeceou. A pelota triscou a trave esquerda de Ivan. Aos 31, o Sport chegou de novo. Em contra-ataque, Rivera lançou Derik entre os zagueiros. O 18 avançou, esperou Ivan sair, mas bateu para fora.
O time da casa desacelerou e o Leão aproveitou para tentar pressionar. Aos 35, conseguiu dois escanteios em sequência, mas sem levar perigo ao arqueiro vermelho. Os visitantes continuaram em cima. E aos 41, Luan Cândido foi lançado na área e bateu rasteiro. Ivan, que jogou apenas 11 vezes desde 2022, fez grande defesa com os pés.
Como foi o segundo tempo de Internacional x Sport
O Internacional voltou marcando sobre pressão, forçando erros da equipe do Sport. A estratégia, porém, só servia para deixar o Leão longe da área alvirrubra. Foi assim até os 7, quando o time visitante entrou na área. O argentino Atencio, que havia entrado no lugar de Lucas Lima, cruzou para Matheusinho. Ele limpou e tentou a finalização, mas Clayton Sampaio salvou.
Querendo buscar o empate, o Sport conseguiu reverter a situação, passando dominar as situações e forçando as falhas vermelhas. O Inter não conseguia ficar com a bola. Aos 17, numa saída em velocidade, por exemplo, Carbonero acabou deixando a redonda para trás. Até os 18, não havia chegado nenhuma vez à área pernambucana.
Com as entradas de Bruno Henrique e Alan Rodríguez no meio, o Inter passou a ter um pouco mais a bola. E, aos 23, Carbonero fez boa jogada, foi ao fundo e cruzou. O camisa 8 colorado apareceu como centroavante e ampliou. Gol do Inter! 2 a 0. Mesmo com atrás no placar, o Sport seguiu com a bola, mesmo sem o mesmo ímpeto do começo da etapa final.
Aos 35, após roubada de bola na intermediária, Carbonero fez lançamento perfeito para Rafael Borré. O 19 venceu a defesa na corrida e chutou rasteiro. Para fora, mais uma vez. Aos 39, o 7, outra vez, tabelou com Raykkonen, que havia entrado no lugar de Borré. O guri do sub-17 bateu, mas Ramon salvou. Aos 41, o Sport chegou. Luan Cândido foi ao fundo e cruzou. Pablo cabeceou na trave.
Na reta final, Ivan mostrou serviço. Em cobrança de falta de Atencio, fez boa defesa, mandando para escanteio. Na cobrança, o argentino tentou gol olímpico, mas o camisa 12 salvou outra vez. Foram os últimos lances de perigo da partida.
O que vem pela frente
O Internacional volta a campo na quarta (22), contra o Bahia, em jogo adiado da 14ª rodada. Para a partida em Salvador, Ramón e Emiliano Díaz devem continuar sem Rochet, Luis Otávio, Richard e Alan Patrick, todos no DM, e Carbonero, suspenso pelo terceiro amarelo. Além disso, Emiliano não poderá ficar na casamata pelo mesmo motivo. Já o Sport recebe o Mirassol, no sábado (25), pela 30ª rodada.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X SPORT
29ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: domingo, 19 de outubro, 18h30min (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Borré (23'/1º), Bruno Henrique (23'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Carbonero, Ronaldo e Thiago Maia (I); Lucas Lima, Rafael, Thyere (S)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 217.213.
🧑🤝🧑 Público pagante: 18.732
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Díaz)
Ivan Quaresma; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Aguirre (Alan Benítez), Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Bernabei; Vitinho (Alan Rodríguez), Rafael Borré (Raykkonen) e Carbonero.
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima (Atencio); Romarinho (Barleta), Matheusinho e Derik.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
4️⃣ Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
