Internacional deve usar base no começo da temporada 2026

Ainda focado na reta final do Campeonato Brasileiro, no qual briga para se distanciar da zone de rebaixamento e escapar de uma queda, o Internacional planeja alguns detalhes para a próxima temporada e deve usar a base no começo de 2026. A tendência é que o Colorado comece a disputa do Campeonato Gaúcho com uma equipe formada por jovens do sub-20 e atletas com baixo aproveitamento nos últimos meses.

Conforme o novo calendário da CBF, o estadual começa no final de 11 de janeiro, com o Brasileiro do ano que vem iniciando três semanas depois, no dia 28.

Internacional deve usar base no começo de 2026

Conforme apurou o Lance!, o foco ainda está nas últimas cinco rodadas da competição nacional, com o Gauchão começando já na primeira quinzena de janeiro, a ideia é que alguns jogadores do sub-20 e até do sub-17 sejam aproveitados nas primeiras rodadas.

O martelo só será batido mesmo após o término do Brasileiro. Até porque, mesmo lutando para não entrar no Z4, ainda há expectativas no Beira-Rio de que o clube possa conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, o que impactaria no calendário de todo ano. Caso não entre no torneio continental, restará a disputa da primeira edição da Copa Sul-Sudeste.

Por isso, a tendência é forte de que o Inter comece o Estadual predominantemente formado por atletas sub-20 e alguns do sub-17, como o atacante Raykkonen e o lateral-esquerdo Alisson. Além deles, jogadores com baixa minutagem neste fim de ano ou que voltem de empréstimos poderão compor o grupo.

Data de reapresentação não está estabelecida

A data de reapresentação ainda não foi estabelecida, mas as férias começam após 7 de dezembro, data da última rodada do Brasileiro e o Gauchão tem seus primeiros jogos no final de semana de 11 de janeiro, prazo apertado para uma pré-temporada.

Até mesmo por isso, o Departamento de Futebol do clube já consultou o técnico Ramón Díaz, que tem contrato até dezembro de 2026, para tratar do tema. A ideia é dar à comissão técnica da equipe profissional tempo para realizar trabalhos físicos satisfatórios para os compromissos do ano, além de preparar aspectos táticos para o decorrer do ano.