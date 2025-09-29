menu hamburguer
Internacional perde goleiro por lesão pela terceira vez no ano

Rochet fica fora por pelo menos 30 dias após diagnóstico de edema ósseo

29/09/2025
Sergio Rochet no treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
O Internacional perdeu mais uma vez o goleiro Sergio Rochet por lesão. É a terceira vez no ano. O camisa 1 ficou de fora do empate em 1 a 1 contra o Juventude, no sábado (27) após sentir um desconforto no pé esquerdo. Conforme apurou o Lance!, o uruguaio passou por exames de imagem e teve diagnosticado edema ósseo no local. O tratamento previsto é de 30 dias. Anthoni voltará a ser o titular do gol.

Como o Colorado terá partidas no meio e no final de semana durante outubro, Rochet será desfalque por pelo menos seis jogos.

A terceira lesão de Rochet

Segundo informações obtidas pelo Lance!, o titular da seleção do Uruguai teria sofrido um pisão no pé esquerdo no Gre-Nal 448. Apesar do machucado, seguiu treinando normalmente, quando, na sexta-feira (26), ele deixou o treino com uma dor muito forte no local e acabou preservado da partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul.

No final de semana, foi encaminhado para exames imagens e recebeu o diagnóstico de edema ósseo. Como a previsão de tratamento é de 30 dias, Anthoni voltará ao gol alvirrubro pelo menos até o final de outubro.

Confira as partidas com Anthoni no gol

  1. 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
  2. 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
  3. 15/10 – Quarta –20h – Campeonato Brasileiro – Mirassol x Internacional
  4. 18/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Sport
  5. 22/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Bahia x Internacional
  6. 26/10 – Sábado – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Fluminense x Internacional

As lesões de Rochet ao longo do ano

Essa é a terceira lesão do uruguaio na temporada. Todas diferentes. Aliás, o titular da Celeste praticamente iniciou o ano no Departamento Médico. Ainda na pré-temporada, apresentou uma tendinose no joelho esquerdo, ficando de fora de todo o Campeonato Gaúcho.

No seu retorno, na abertura do Brasileirão, no 1 a 1 com o Flamengo, em 29 de março, ele fraturou um dedo da mão esquerda. Voltou apenas em 12 de julho, no 1 a 0 sobre o Vitória, primeira partida após a parada para o Mundial de Clubes.

Flamengo x Internacional. Sergio Rochet. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo
Rochet quebra dedo da mão esquerda ao pular nos pés de atacantes do Flamengo (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

