Goleiro do Internacional passará por procedimento cirúrgico

O goleiro do Internacional Sergio Rochet passará por um procedimento cirúrgico na terça-feira (12). A intervenção servirá para retirar a placa e os parafusos utilizados na fixação da fratura do quarto metacarpo da mão esquerda. Conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa do Colorado, a cirurgia estava programada e é relativa a uma lesão sofrida na partida de abertura do Campeonato Brasileiro, em 29 de março.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A decisão de realizar o procedimento neste momento foi tomada de forma conjunta entre atleta e clube, considerando também o tratamento da lesão no pé esquerdo, de modo a sincronizar os processos de recuperação.

Os procedimentos na mão esquerda

O procedimento anunciado faz parte do planejamento médico definido desde a cirurgia inicial, realizada em 30 de março, dia seguinte ao empate em 1 a 1 contra o Flamengo, quando Chino Rochet fraturou um dos dedos da mão esquerda ainda no primeiro tempo. O camisa 1 fazia sua primeira partida no ano pelo Alvirrubro.

continua após a publicidade

Na época, o a intervenção foi um sucesso, e o arqueiro iniciou fisioterapia no CT Parque Gigante ainda naquela semana. Em junho, enquanto se recuperava, o uruguaio realizou uma pequena cirurgia complementar, também dentro do processo de reabilitação previamente estabelecido.

O novo procedimento

Rochet voltou a jogar após a parada para a Copa de Mundo de Clubes. Foi titular até o Gre-Nal 448, disputado em 21 de setembro, quando sentiu uma lesão no pé esquerdo. Desde então, está no Departamento Médico.

continua após a publicidade

Agora, em conformidade com o cronograma médico relativo à fratura na mão, o atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação – prática comum em casos desse tipo de fratura. Logo após o período pós-operatório e de cicatrização, o goleiro iniciará o processo de recuperação no CT Parque Gigante.

O Colorado não divulgou prazo de retorno do goleiro. Levando em conta a recuperação e a necessidade de fisioterapia, é possível que o camisa 1 não retorne a atuar este ano, já que o Brasileirão tem apenas mais 12 rodadas, terminando em 7 de dezembro.