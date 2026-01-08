menu hamburguer
Lance! Biz

Grêmio x Internacional: qual time lidera o ranking de jogadores mais caros do Gauchão?

Dupla Gre-Nal faz disputa acirrada na lista dos 15 atletas mais caros do Campeonato Gaúcho

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
06:35
Internacional x Grêmio Brasileirão Campeonato Brasileiro
imagem cameraInternacional e Grêmio em jogo no Beira-Rio, válido pelo Brasileirão 2025. (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazetapress)
  Matéria
  • Mais Notícias

Ao contrário de estaduais como o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, o Gauchão é dominado por apenas duas equipes quando se fala do valor de mercado dos clubes. Grêmio e Internacional são as únicas equipes que aparecem no ranking dos 15 atletas mais caros do torneio.

A disputa é acirrada e os jogadores dos dois elencos têm avaliações financeiras parecidas. Para montar o ranking, o Lance! se baseou na plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de atletas e mercado de transferências.

No total, 17 jogadores integram o ranking dos mais valiosos, já que há um empate no valor de mercado de alguns deles. Na ponta da lista, o Internacional aparece na primeira colocação com o lateral-esquerdo Bernabei, que é cotado em 6 milhões de euros (R$ 37 milhões). O argentino aparece isolado na primeira posição.

Entretanto, na sequência, há um empate entre Grêmio e Inter, que possuem três jogadores cada um avaliados em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). Do lado colorado, Vitinho, Bruno Gomes e Victor Gabriel aparecem no ranking, enquanto Carlos Vinicius, Villasanti e Amuzu representam o tricolor.

Da 8ª colocação em diante, o Trasnsfermarkt aponta um empate entre todos os atletas da lista. Os jogadores são cotados em 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), segundo o site. Integram a lista Carbonero, Anthoni e Borré para o Internacional, enquanto Monsalve, Wagner Leonardo, Aravena, Marlon, Felipe Carballo, Arthur e Cristaldo representam o Grêmio.

Na soma total, o tricolor gaúcho leva vantagem e tem mais jogadores entre os mais caros do Campeonato Gaúcho. São dez atletas gremistas que, no total, são avaliados em 43 milhões de euros (R$ 271 milhões). O Internacional, apesar de ter o nome mais caro da lista, tem sete atletas, que são cotados em 33 milhões (R$ 208 milhões).

Alguns nomes importantes dos dois elencos ficam de fora da lista. É o caso de Allan Patrick, camisa 10 do colorado, mas que tem valor de mercado baixo e não concorre no ranking. O meia é avaliado em 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões). Do lado do Grêmio, Willian também não entra na lista dos mais caros do torneio e é cotado atualmente em 500 mil euros (R$ 3,15 milhões).

Internacional x Grêmio Brasileirão Campeonato Brasileiro
Inter e Grêmio em jogo pelo Brasileirão 2025. (Foto: Maxi Franzoi/Agif/Gazeta Press)

Lista de jogadores mais caros do Campeonato Gaúcho

    1.
  1. Bernabei - 6 milhões de euros (R$ 37 milhões)
    2. 2.
  2. Vitinho - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
    3. 3.
  3. Bruno Gomes - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
    4. 4.
  4. Carlos Vinicius - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
    5. 5.
  5. Villasanti - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
    6. 6.
  6. Amuzu - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
    7. 7.
  7. Victor Gabriel - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
    8. 8.
  8. Carbonero - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    9. 9.
  9. Monsalve - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    10. 10.
  10. Wagner Leonardo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    11. 11.
  11. Aravena - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    12. 12.
  12. Anthoni - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    13. 13.
  13. Marlon - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    14. 14.
  14. Felipe Carballo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    15. 15.
  15. Arhur Melo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    16. 16.
  16. Cristaldo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
    17. 17.
  17. Borré - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)

Times com atletas mais caros do Campeonato Gaúcho

  • Grêmio - 10 jogadores | 43 milhões de euros (R$ 271 milhões)
  • Internacional - 7 atletas | 33 milhões (R$ 208 milhões)

  Matéria
