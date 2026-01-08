Grêmio x Internacional: qual time lidera o ranking de jogadores mais caros do Gauchão?
Dupla Gre-Nal faz disputa acirrada na lista dos 15 atletas mais caros do Campeonato Gaúcho
Ao contrário de estaduais como o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, o Gauchão é dominado por apenas duas equipes quando se fala do valor de mercado dos clubes. Grêmio e Internacional são as únicas equipes que aparecem no ranking dos 15 atletas mais caros do torneio.
A disputa é acirrada e os jogadores dos dois elencos têm avaliações financeiras parecidas. Para montar o ranking, o Lance! se baseou na plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de atletas e mercado de transferências.
No total, 17 jogadores integram o ranking dos mais valiosos, já que há um empate no valor de mercado de alguns deles. Na ponta da lista, o Internacional aparece na primeira colocação com o lateral-esquerdo Bernabei, que é cotado em 6 milhões de euros (R$ 37 milhões). O argentino aparece isolado na primeira posição.
Entretanto, na sequência, há um empate entre Grêmio e Inter, que possuem três jogadores cada um avaliados em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). Do lado colorado, Vitinho, Bruno Gomes e Victor Gabriel aparecem no ranking, enquanto Carlos Vinicius, Villasanti e Amuzu representam o tricolor.
Da 8ª colocação em diante, o Trasnsfermarkt aponta um empate entre todos os atletas da lista. Os jogadores são cotados em 4 milhões de euros (R$ 25 milhões), segundo o site. Integram a lista Carbonero, Anthoni e Borré para o Internacional, enquanto Monsalve, Wagner Leonardo, Aravena, Marlon, Felipe Carballo, Arthur e Cristaldo representam o Grêmio.
Na soma total, o tricolor gaúcho leva vantagem e tem mais jogadores entre os mais caros do Campeonato Gaúcho. São dez atletas gremistas que, no total, são avaliados em 43 milhões de euros (R$ 271 milhões). O Internacional, apesar de ter o nome mais caro da lista, tem sete atletas, que são cotados em 33 milhões (R$ 208 milhões).
Alguns nomes importantes dos dois elencos ficam de fora da lista. É o caso de Allan Patrick, camisa 10 do colorado, mas que tem valor de mercado baixo e não concorre no ranking. O meia é avaliado em 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões). Do lado do Grêmio, Willian também não entra na lista dos mais caros do torneio e é cotado atualmente em 500 mil euros (R$ 3,15 milhões).
Lista de jogadores mais caros do Campeonato Gaúcho
- Bernabei - 6 milhões de euros (R$ 37 milhões)
- Vitinho - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
- Bruno Gomes - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
- Carlos Vinicius - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
- Villasanti - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
- Amuzu - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
- Victor Gabriel - 5 milhões de euros (R$ 31 milhões)
- Carbonero - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Monsalve - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Wagner Leonardo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Aravena - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Anthoni - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Marlon - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Felipe Carballo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Arhur Melo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Cristaldo - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
- Borré - 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)
Times com atletas mais caros do Campeonato Gaúcho
- Grêmio - 10 jogadores | 43 milhões de euros (R$ 271 milhões)
- Internacional - 7 atletas | 33 milhões (R$ 208 milhões)
