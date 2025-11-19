Colombianos do Internacional enfrentam quase 24 horas de viagem
Apenas Rafael Borré entrou durante o amistoso da Colômbia com a Austrália
- Matéria
- Mais Notícias
Os colombianos do Internacional já estão enfrentando as quase 24 horas de viagem até chegaram a Fortaleza, no começo da madrugada de quinta-feira (20). Mais tarde, às 21h30min, quando o Colorado enfrenta o Ceará, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla embarcou às 8h desta quarta (19) no aeroporto de Nova York com destino a Boston. Na noite desta terça (18), os dois estavam à disposição da seleção do seu país na vitória por 3 a 0 sobre a Austrália. Apenas Rafael Borré entrou no decorrer do amistoso. Todos os horários citados no texto são de Brasília.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
A dupla de ataque fará testes antes de saberem se iniciaram jogando ou ficarão no banco no duelo com o Vozão, na Arena Castelão
Como foi Borré em campo
Convocada para a última Data Fifa do ano, a dupla colombiana do Alvirrubro esteve nos EUA desde a semana passada, onde La Tricolor fez dois amistosos. No sábado (15), ambos entraram no decorrer da partida contra a Nova Zelândia, com Carbonero marcando o gol que garantiu a vitória por 2 a 1.
Na terça, apenas Borré foi chamado pelo técnico Néstor Lorenzo quando o jogo estava 0 a 0. O 19 do Inter entrou no lugar de Luis Suárez. Nos 21 minutos que ficou em campo, o atacante pouco fez. Conforme o Sofascore, teve apenas um passe acertado, com 100% de aproveitamento, duas ações com bola e um duelo pelo chão ganho.
As 24 horas de viagem
A partida contra a Austrália começou às 22h30min (de Brasília). Los Cafeteros voltaram ao hotel, em Nova York logo após o confronto. Carbonero e Borré iniciaram o retorno ao Brasil às 8h, embarcando de um voo de NY para Boston. Na capital do Massachussets, os atacantes alvirrubros pegariam um avião da Latan às 10h, com destino a Guarulhos.
O desembarque em Cumbica está previsto para as 20h desta quarta (19), com a dupla tendo programado um voo doméstico para Fortaleza. A chegada à capital cearense é prevista para as 3h de quinta (20). A previsão é que os dois descansem a manhã toda e, à tarde, façam exames para saber as condições de atuar à noite, contra o Vozão.
A tendência é o menos desgastado inicie a partida. Assim, o Inter deve iniciar o confronto com Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré).
- Matéria
- Mais Notícias