O Inter não contará com o goleiro Sergio Rochet nos primeiros compromissos da temporada. O clube divulgou, nesta segunda-feira (13), que o goleiro foi diagnosticado com uma lesão no joelho e não estará à disposição de Roger Machado para a estreia no Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Gabriel Carvalho, do Internacional, sofre fratura e passará por cirurgia

De acordo com o Internacional, Rochet teve constatada uma tendinose no joelho esquerdo. A lesão foi diagnosticada durante os exames realizados na pré-temporada. Ainda não há um prazo para a recuperação, mas a certeza é que o goleiro ficará de fora dos primeiros jogos no Campeonato Gaúcho.

Rochet desfalcará o Inter nos primeiros jogos do ano (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

O clube aproveitou para atualizar o quadro de outros três jogadores. Bruno Tabata trata um desconforto muscular na coxa esquerda e, assim como o goleiro, não tem previsão de retorno. Agustin Rogel, que realizou um procedimento no final de 2025, está realizando trabalhos específicos com a comissão técnica.

continua após a publicidade

A situação mais grave é a de Gabriel Carvalho. O jovem, que está com a Seleção Brasileira, teve uma fratura no pé e será submetido a uma cirurgia, como confirmado pelo Inter. O processo de recuperação será feiro junto ao Departamento Médico Colorado. A lesão não tem relação com a negociação com o futebol árabe.

Veja boletim médico do Inter