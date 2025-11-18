Reta final do Brasileiro adia planejamento do Internacional

A fraca campanha no Campeonato Brasileiro tem outro efeito além da luta para se afastar da zona de rebaixamento e evitar uma queda para a Série B. Com o foco total na briga para se afastar do Z4, a reta final da competição forçou o adiamento do Internacional para a próxima. Com isso, negociações, renovações e prospecções de novos atletas estão em compasso de espera. A maioria dos casos depende da permanência do clube na Série A.

O motivo da postergação é mais do que evidente: um eventual rebaixamento acarretaria forte impacto financeiro, com o Colorado tendo que rever as contas para 2026.

Planejamento do Internacional

Em caso de ter que disputar a Série B, especialistas estimam que as receitas ordinárias do clube devem cair junto, recuando entre 30% e 50% em relação aos níveis atuais. A perda significativa nas cotas de TV, a ausência de premiações, a desvalorização do elenco e a queda brusca na arrecadação de marketing e quadro social explicariam a projeção.

Com o Departamento de Futebol e a comissão técnica concentrados na luta contra o rebaixamento, nenhuma negociação relevante avança. O próprio presidente Alessandro Barcellos, que em 2026 encerrará seu sexto e último ano de mandato, reconheceu que mudanças estão previstas somente para depois do Brasileirão.

– Mas tudo será objeto de análise depois que a gente resolver esse momento difícil – afirmou em coletiva na qual pediu apoio incondicional da torcida na reta final do Brasileiro.

Alan Patrick em compasso de espera

A indefinição atinge diretamente casos importantes. Como o Lance! adiantou no domingo (16), Alan Patrick, por exemplo, tem negociação encaminhada para ampliar o vínculo, atualmente válido até o fim de 2026. A ideia é uma prorrogação até dezembro de 2027. Se o Inter cair, no entanto, o Inter não terá condições de arcar com o salário do meia.

Esse cenário, inviabilizaria a renovação com o camisa 10 e abriria espaço para uma possível venda. Situação semelhante vive Gabriel Mercado, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. O argentino já antecipou seu desejo em permanecer, mas isso só acontecerá caso o Alvirrubro siga na Série A.

Ou seja, o futuro do Inter, dentro e fora de campo, passa agora pelo desfecho da luta contra o rebaixamento. Ou seja, qualquer decisão do clube para 2026 e até para a médio prazo passam pelos próximos cinco jogos.