A frase machista do treinador do Internacional após o empate em 2 a 2 com o Bahia, no sábado (8), não repercutiu apenas nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Conforme revelou o jornalista Alexandre Ernest no seu canal no YouTube e confirmou o Lance!, os bastidores colorados ferveram na sequência da entrevista coletiva de Ramón Díaz, feita depois da partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico não queria pedir desculpas pela declaração.

No começo da tarde de domingo (9), o Colorado e o argentino divulgaram uma nota conjunta, no site e nas redes do clube, assim como no story do Instagram de Díaz – ou seja, o texto não está mais no ar –, pedindo desculpas pelo ocorrido.

Técnico não queria pedir desculpas

Ainda na noite de sábado, logo após a coletiva, assessores de imprensa do Alvirrubro foram procurados por repórteres que estavam na zona mista. O questionamento era sobre a frase "futebol é para homens, não é para meninas". Imediatamente, os profissionais identificaram a repercussão negativa que estava por vir e correram para contornar a situação, como apurou o Lance!.

A direção foi acionada e, imediatamente, começou a conversar com o técnico. O clube queria que Don Ramón pedisse desculpas, assim como fizera quando o mesmo ocorreu em 2024, na época em que comandava o Vasco. O argentino não queria fazer o pedido, muito menos em vídeo, como era a intenção dos dirigentes.

Como conta Ernest no YouTube, para Ramón, não havia nada de errado na frase. No seu entendimento, a declaração significava que o futebol é disputado com virilidade e força e assim tem que ser jogado. Por isso, alegava, não iria se desculpar. Em meio ao impasse, os cartolas chegaram a achar que Ramón Díaz pediria demissão, encontrando no episódio uma desculpa para abandonar o time às portas do Z4.

Secretária da Copa procurou o clube

Veio o domingo e novos contatos foram feitos. Até porque a repercussão na mídia nacional cresceu. Ao mesmo tempo, integrantes da direção foram procurados pela secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027 da prefeitura de Porto Alegre, que tem o Beira-Rio como uma das sedes. Débora Garcia queria um posicionamento do clube, relata Ernest e revelou uma fonte do Lance!.

O Inter, então, voltou a procurar Ramón, querendo gravar um vídeo para divulgar nas redes do clube. Enquanto isso, o Alvirrubro e o técnico eram massacrados nas redes sociais e nos veículos de comunicação, locais e nacionais. Internamente também crescia a pressão, com jogadoras do Gurias Coloradas cobrando um posicionamento.

Só depois de muita conversa Ramón Díaz aceitou fazer uma declaração, mas não em vídeo. Uma nota escrita foi a solução encontrada entre direção, assessoria de imprensa, técnico e seu estafe. O texto divulgado por volta das 13h do domingo, quase 17 horas depois da infame frase "futebol é para homens, não é para meninas".

No post que não está mais no ar no Instagram, Don Ramón escreveu:

– Na minha entrevista coletiva após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado.