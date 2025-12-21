Patrocinadora máster volta a atrasar repasse ao Internacional
É o segundo mês consecutivo que a Alfa não deposita cerca de R$ 4 milhões
Enquanto as atenções estão focadas na remontagem do Departamento de Futebol, na confirmação de Paulo Pezzolano como técnico do time e na reformulação do elenco, a patrocinadora máster voltou a atrasar o repasse ao Internacional. Na última semana, a Alfa deixou de pagar, pelo segundo mês consecutivo, o valor referente ao período, cerca de R$ 4,1 milhões.
Essa é a terceira vez que isso acontece. O Colorado já fez uma notificação pedindo esclarecimentos e ainda aguarda o recebimento da quantia.
De acordo com o contrato entre o clube e a casa de apostas, a Alfa, que assumiu a área central das camisas da dupla Gre-Nal em fevereiro, deve repassar R$ 50 milhões por ano, que depósitos mensais de R$ 4,1 milhões sempre entre os dias 10 e 12 de cada mês. A empresa passa por uma reformulação societária e informalmente avisou que poderia retardar os vencimentos do final deste ano. Diante desse cenário, o Tricolor já teria encerrado a parceria.
O primeiro atraso aconteceu em outubro e foi colocado em dia na virada para novembro. A direção, seguindo o protocolo do acordo, fez uma notificação extrajudicial pedindo explicações para o não recebimento da parcela. Qualquer novo avanço de decisão será tomado apenas com embasamento jurídico ou fato novo.
Nos corredores do Beira-Rio, o clube trata o assunto com muita cautela. A relação era boa entre o clube e a casa de apostas, e agora há o temor de não obter, em caso de rescisão, uma quantia tão boa numa eventual substituição do patrocinador máster. O vínculo tem duração até o final de 2027.
