Internacional e Ramón Díaz se posicionam sobre frase machista do técnico
Treinador argentino afirmou que "futebol não é para meninas"
O Internacional se posicionou sobre a frase machista do técnico Ramón Díaz, proferida após empate por 2 a 2 com o Bahia, nesse sábado (8), no Beira-Rio. O clube reconheceu que seu comandante fez "comparação infeliz" e reforçou que o argentino já admitiu que "se expressou de forma inadequada". Por fim, o Colorado se declarou um time comprometido com a valorização das mulheres.
O que disse Ramón Díaz?
Em meio à coletiva de imprensa, o treinador falava que o Inter precisa ter cuidado com a arbitragem devido ao gol anulado de Carbonero ainda no primeiro tempo, quando a partida estava 0 a 0. Lá pelas tantas, disparou a frase machista:
— Não pode acontecer com um clube tão importante o que aconteceu… Não pode… Porque o futebol é para homens, não é para meninas. É para homens.
Em post nas redes sociais neste domingo (9), Díaz pediu desculpas.
— Na minha entrevista coletiva após a partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado — escreveu.
Posicionamento do Internacional
"Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre.
O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser.
O Clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país.
Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Internacional reforça, na prática, seu compromisso com a igualdade, a inclusão e o respeito — valores que fazem parte da identidade colorada."
