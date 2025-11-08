'Garanto que não vamos cair', diz técnico do Internacional

A coletiva do empate em 2 a 2 com o Bahia, na noite deste sábado (8), no estádio Beira-Rio, teve elogios ao grupo de jogadores, autoavaliação, ironia com os repórteres e reclamação da arbitragem. O técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz também prometeram que o Internacional não vai cair apesar de se manter estacionado na 15ª posição a apenas quatro pontos do 17º. Confira a íntegra:

Com o empate na partida valida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado foi a 37 pontos, apenas quatro à frente do Santos, que ainda entra em campo neste domingo (9), contra o Flamengo, no Maracanã.

"Não vamos cair", diz Ramón Díaz

A boa atuação em boa parte da partida contra o Esquadrão de Aço agradou a Don Ramon e a Emiliano Díaz. A dupla elogiou a atitude dos jogadores, que buscaram a vitória desde o começo da partida, mas também reclamaram da arbitragem, que anulou um gol no primeiro tempo.

– Fizemos um primeiro tempo incrível. Tivemos grandes situações. Mas nos anularam um gol inacreditável. Mas a cobrança segue – reclamou Emiliano logo na primeira resposta.

Em seguida, Ramón explicou as mudanças de esquema e de escalação:

– Era o momento de mudar. Não tínhamos contundência. Nesses dois dias [entre a derrota por 1 a 0 para o Vitória e o jogo deste sábado] falamos muito com eles sobre como iríamos jogar. Sai muito satisfeito com a equipe no primeiro tempo. Se jogarmos nesse nível, estamos bem.

E acrescentou:

– O que mais me preocupa, é o esforço enorme que fizemos para buscar o resultado, e numa situação muito clara que não foi falta, nos prejudicaram.

Mais adiante, ao serem questionados sobre uma autoavaliação e a responsabilidade da nova comissão técnica na atual situação, Emiliano ironizou:

– Somos os únicos culpados. O que aconteceu neste ano, somos nós.

Depois, foram questionados se prometiam a permanência do Inter na Série A.

– Óbvio que garanto! Não vamos cair. O torcedor que pensa que não vamos escapar com esse time, com a qualidade que jogamos hoje que não venha ao estádio. Jogamos bem contra o Bahia, contra o árbitro, contra o VAR... Posso dizer que jogando dessa maneira não vamos cair! – prometeu Don Ramón.

Seu filho acrescentou:

– Não estamos felizes com a situação. Mas podem ficar tranquilos, sabemos o que fazer e como fazer. E tenho certeza que vai dar certo.

O que vem pela frente

Com a parada para a Data Fifa, Internacional só volta a campo no dia 20. O Colorado enfrenta o Ceará na Arena Castelão, às 21h30min (de Brasília). Com terceiro amarelo, Thiago Mais desfalcará o Inter. Para iniciar a preparação, o grupo se reapresenta na terça-feira (11) à tarde. .