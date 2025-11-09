Análise: bobeadas estragam grande jogo do Internacional

O empate em 2 a 2 com o Bahia foi um confronto diferente para o Internacional na eterna repetição que se tornou o segundo semestre. No enfrentamento da noite deste sábado (8), válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alvirrubro teve a melhor atuação do segundo semestre, que repetiu os momentos mais exitosos do ano, mas bobeadas, que reencenaram as falhas da temporada, estragaram um grande jogo que estava praticamente ganho, já que vencia por 2 a 0.

Com o resultado, o Colorado permaneceu estacionado na 35ª posição, agora com 37 pontos, duas colocações e quatro pontos, por enquanto, do Santos, 17º. O Peixe só entra em campo neste domingo (9), contra o Flamengo. O Vitória, 16º, com 34, pega o Botafogo, também no domingo.

60 minutos de uma grande atuação

Curiosamente, a última grande atuação do Inter havia sido contra o mesmo Bahia. Em 28 de maio, então comandado por Roger Machado, o Colorado venceu por 2 a 1, de virada, em duelo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Dali em diante, foi ladeira abaixo. Ao começar o novo encontro com a equipe soteropolitana, o Alvirrubro parecia estar em maio.

O esquema escolhido por Ramón e Emiliano Díaz era quase o mesmo usado por Roger. Neste sábado, o Inter jogou no 4-3-3 ou 4-2-3-1, como o treinador anterior gostava. E foi assim que o Inter amaçou o Bahia no primeiro tempo, vencido por 1 a 0. Logo aos 3 da etapa final, ainda ampliou. É possível dizer que foram 60 minutos de grande atuação, já que, a partir do gol do Bahia, aos 15 do segundo tempo, as coisas mudaram.

Na coletiva, Don Ramón explicou a escolha pelo esquema:

– Era o momento de mudar. Não tínhamos contundência. Nesses dois dias [entre a derrota por 1 a 0 para o Vitória, na quarta (5) e o jogo deste sábado] falamos muito com os jogadores sobre como iríamos jogar. Sai muito satisfeito com a equipe no primeiro tempo. Se jogarmos nesse nível, estamos bem.

Além disso, parece que o Inter voltou a ter uma boa dupla pelos lados. Bruno Gomes e Vitinho se acertaram pela direita. Tanto que os dois gols do camisa 28 saíram dos pés do 15.

Bobeadas estragam grande jogo

Só que, como no restante da temporada, as bobeadas não desapareceram. Para começar, o ataque abusou de perder chances. Rafael Borré desperdiçou pelo menos duas oportunidades na cara de Ronaldo. Em ambas, bateu em cima do goleiro baiano. Vitinho, que colocou duas bolas na rede, também perdeu um gol feito.

No meio, Alan Patrick voltou a ser o Alan Patrick do primeiro semestre. Passes certeiros e muita técnica, achando soluções como o passe que iniciou a jogada do primeiro gol. Só que a defesa continuou batendo cabeça. Principalmente na esquerda, onde Bernabei sofreu com Ademir. Foi pelo lado 26 que saíram os gols.

Esperança para não cair

Pelo que jogou do primeiro minuto até os 15 da etapa final, quando saiu o primeiro gol do Bahia, é possível que o torcedor tenha esperança de abrir vantagem sobre o Z4. Se Ramón e Emiliano Díaz mantiverem o esquema e os jogadores a disposição que apresentaram, é possível acreditar na promessa feita pelo técnico ao ser questionado se garantia a permanência do Inter na Série A:

– Óbvio que garanto! Não vamos cair.