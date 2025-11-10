Rodada piora situação do Internacional e chances de cair crescem
Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%
O empate em 2 a 2 com o Bahia, sábado (8), no Beira-Rio, e os resultados do final de semana pioraram a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Se, antes dos jogos, o Colorado tinha 15,5% de chances de cair, agora, chegou a 16,9%. O cálculo é feito rodada a rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG. O Lance! mostra a evolução dos percentuais da parte de baixo da tabela há cinco rodadas.
Devido a última Data Fifa do ano, o Alvirrubro só volta a campo dia 20, quando vai a Fortaleza, enfrentar o Ceará, na Arena Castelão. Com 42 pontos, o Vozão é 12º e tem 0,19% de chances de disputar a Série B em 2026.
Chances de cair crescem
Com o resultado contra time soteropolitano, o time de Ramón e Emiliano Díaz se manteve na 15ª colocação, mas subiu para 37 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e permanece ali, a oito pontos no horizonte colorado.
Quando começou a acompanhar o cálculo da UFMG, o percentual de queda do Inter era de 7,5%, com a derrota para o Fluminense, o índice subiu para 10,2%, recuou para 9,6% e saltou para 15,1% nesta quarta-feira (5). O Lance! lista abaixo a evolução das probabilidades dos times que têm mais de 1% de chances de jogar a Série B no ano que vem.
|Time
|29ª rodada
|30ª rodada
|31ª rodada
|32ª rodada
|33ª rodada
20º – Sport
99,8%
99,9%
99,9%
99,9%
100%
19º – Fortaleza
90,4%
78,8%
79,7%
87,3%
92,6%
18º – Juventudde
89,4%
93,8%
96,5%
91%
76,8%
17º – Santos
34,5%
35,4%
33,2%
50,5%
59,4%
16º – Vitória
43,6%
57,9%
65,5%
47,8%
51,9%
15º – Inter
7,5%
10,2%
9,6%
15,1%
16,9%
14º – Grêmio
4%
0,8%
1%
2,6%
1,7%
A tabela de jogos do Inter
Agora, o Alvirrubro terá dois confrontos contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Santos e Bragantino, em casa. As outras duas partidas da reta final são contra Vasco e São Paulo. Desses rivais, o Peixe é o único que continua abaixo do Inter na tabela.
Os jogos colorados
- 20/11 – Quinta – 21h30min – Ceará x Internacional
- 24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos
- 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
