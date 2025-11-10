menu hamburguer
Internacional

Rodada piora situação do Internacional e chances de cair crescem

Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 10/11/2025
11:00
Ramón Díaz, técnico do Internacional
Ramón Díaz, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
O empate em 2 a 2 com o Bahia, sábado (8), no Beira-Rio, e os resultados do final de semana pioraram a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Se, antes dos jogos, o Colorado tinha 15,5% de chances de cair, agora, chegou a 16,9%. O cálculo é feito rodada a rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG. O Lance! mostra a evolução dos percentuais da parte de baixo da tabela há cinco rodadas.

Devido a última Data Fifa do ano, o Alvirrubro só volta a campo dia 20, quando vai a Fortaleza, enfrentar o Ceará, na Arena Castelão. Com 42 pontos, o Vozão é 12º e tem 0,19% de chances de disputar a Série B em 2026.

Chances de cair crescem

Com o resultado contra time soteropolitano, o time de Ramón e Emiliano Díaz se manteve na 15ª colocação, mas subiu para 37 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e permanece ali, a oito pontos no horizonte colorado.

Quando começou a acompanhar o cálculo da UFMG, o percentual de queda do Inter era de 7,5%, com a derrota para o Fluminense, o índice subiu para 10,2%, recuou para 9,6% e saltou para 15,1% nesta quarta-feira (5). O Lance! lista abaixo a evolução das probabilidades dos times que têm mais de 1% de chances de jogar a Série B no ano que vem.

Time29ª rodada30ª rodada31ª rodada32ª rodada33ª rodada

20º – Sport

99,8%

99,9%

99,9%

99,9%

100%

19º – Fortaleza

90,4%

78,8%

79,7%

87,3%

92,6%

18º – Juventudde

89,4%

93,8%

96,5%

91%

76,8%

17º – Santos

34,5%

35,4%

33,2%

50,5%

59,4%

16º – Vitória

43,6%

57,9%

65,5%

47,8%

51,9%

15º – Inter

7,5%

10,2%

9,6%

15,1%

16,9%

14º – Grêmio

4%

0,8%

1%

2,6%

1,7%

A tabela de jogos do Inter

Agora, o Alvirrubro terá dois confrontos contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Santos e Bragantino, em casa. As outras duas partidas da reta final são contra Vasco e São Paulo. Desses rivais, o Peixe é o único que continua abaixo do Inter na tabela.

Os jogos colorados

  • 20/11 – Quinta – 21h30min – Ceará x Internacional
  • 24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos
  • 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
Vitinho chuta para marcar o segundo gol do Internacional
Vitinho chuta para marcar o segundo gol do Inter contra o Bahia (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

