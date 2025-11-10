Rodada piora situação do Internacional e chances de cair crescem

O empate em 2 a 2 com o Bahia, sábado (8), no Beira-Rio, e os resultados do final de semana pioraram a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Se, antes dos jogos, o Colorado tinha 15,5% de chances de cair, agora, chegou a 16,9%. O cálculo é feito rodada a rodada pelo Departamento de Matemática da UFMG. O Lance! mostra a evolução dos percentuais da parte de baixo da tabela há cinco rodadas.

Devido a última Data Fifa do ano, o Alvirrubro só volta a campo dia 20, quando vai a Fortaleza, enfrentar o Ceará, na Arena Castelão. Com 42 pontos, o Vozão é 12º e tem 0,19% de chances de disputar a Série B em 2026.

Chances de cair crescem

Com o resultado contra time soteropolitano, o time de Ramón e Emiliano Díaz se manteve na 15ª colocação, mas subiu para 37 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, continua sendo 45 e permanece ali, a oito pontos no horizonte colorado.

Quando começou a acompanhar o cálculo da UFMG, o percentual de queda do Inter era de 7,5%, com a derrota para o Fluminense, o índice subiu para 10,2%, recuou para 9,6% e saltou para 15,1% nesta quarta-feira (5). O Lance! lista abaixo a evolução das probabilidades dos times que têm mais de 1% de chances de jogar a Série B no ano que vem.

Time 29ª rodada 30ª rodada 31ª rodada 32ª rodada 33ª rodada 20º – Sport 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 100% 19º – Fortaleza 90,4% 78,8% 79,7% 87,3% 92,6% 18º – Juventudde 89,4% 93,8% 96,5% 91% 76,8% 17º – Santos 34,5% 35,4% 33,2% 50,5% 59,4% 16º – Vitória 43,6% 57,9% 65,5% 47,8% 51,9% 15º – Inter 7,5% 10,2% 9,6% 15,1% 16,9% 14º – Grêmio 4% 0,8% 1% 2,6% 1,7%

A tabela de jogos do Inter

Agora, o Alvirrubro terá dois confrontos contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Santos e Bragantino, em casa. As outras duas partidas da reta final são contra Vasco e São Paulo. Desses rivais, o Peixe é o único que continua abaixo do Inter na tabela.

Os jogos colorados

20/11 – Quinta – 21h30min – Ceará x Internacional

24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos

28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino