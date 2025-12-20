Goleiro do sub-17 é filho e sobrinho de ex-goleiros do Internacional

Dizem que filho de peixe, peixinho é. E se for filho e sobrinho de peixe? Bom, filho de Muriel, ex-goleiro do Internacional e atualmente no Náutico, e sobrinho de Alisson, ex-Inter e atualmente no Liverpool-ING e da Seleção Brasileira, Franthiesco começa a despontar nas categorias de base do Colorado. No Celeiro de Ases, casa da base alvirrubra, em Alvorada, desde o começo do ano, o novo arqueiro da família Becker conquistou o primeiro título e o primeiro reconhecimento como camisa 1 nesta semana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Integrante do elenco do sub-17 do Inter, Franthiesco fez parte do grupo que conquistou a Liga Serrana, terça-feira (16), ao vencer o São José por 1 a 0, no estádio do Passo D'Areia, em Porto Alegre. O novo camisa 1 da família de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, foi escolhido ainda o melhor goleiro da competição.

Goleiro é filho e sobrinho de ex-goleiros

Nascido em 2008, na capital gaúcha, o garoto de 17 anos tem 1m87cm de altura e segue os passos do pai e do tio. Em conversa com o Lance!, falou sobre como é ser um goleiro em uma família de goleiros.

continua após a publicidade

– Me sinto muito privilegiado por fazer parte dessa família e por ter neles duas grandes referências, tanto dentro quanto fora de campo. Eles me ajudam muito no dia a dia, estão sempre me aconselhando quando preciso. Durante as férias, por exemplo, treinamos juntos, e eles me passam muitas dicas, fazem correções e conversam comigo, não só após os jogos, mas sempre que acham necessário – revelou.

Depois, falou a influência dos dois na sua escolha:

– Desde pequeno acompanhei de perto a rotina diária deles e sempre me espelhei muito nisso, o que acabou me motivando a seguir o mesmo caminho, mesmo eles me aconselhando a jogar na linha. Quando eu era mais novo, cheguei a atuar fora do gol, mas com o tempo percebi que o meu lugar realmente era ali, defendendo.

continua após a publicidade

Agora que chegou ao Inter, realiza o sonho de poder defender a meta do time que lançou o pai e o tio para o futebol:

– É um sonho, sim! Se Deus quiser, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me tornar jogador profissional deste grande clube, vestir o manto colorado e, futuramente, também ter a oportunidade de representar o meu País, como meu tio.