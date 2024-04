Ramón Diaz, técnico do Vasco (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 22:11 • Rio de Janeiro

O técnico do Vasco, Ramón Diaz, fez comentário machista ao reclamar da arbitragem após a derrota do Vasco para o Bragantino, por 2 a 1, nesta quarta-feira, fora de casa, pela segunda rodada do Brasileirão. O técnico argentino disse que é "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher", em referência à partida do último domingo, contra o Grêmio.

- Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que no VAR quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo, competimos - disse.

No lance reclamado por Ramón, Galdames teria sofrido pênalti do zagueiro Rodrigo Ely, do Grêmio. A responsável pelo VAR na partida, Daiane Muniz, inicialmente recomendou a marcação da falta, mas voltou atrás.

Técnico pede desculpas

Antes de deixar o estádio, o treinador reuniu os jornalistas para se retratar. O argentino afirmou que foi mal interpretado.

- Quero pedir desculpas, mas me pareceu que o que quis dizer é que uma só pessoa não pode decidir e ter uma decisão tão importante para o futebol como é o VAR. Se interpretaram mal, peço desculpas, mas não foi minha intenção - corrigiu.

Análise do jogo

Arbitragem à parte, o treinador elogiou a postura do Vasco, que considerou competitiva, e destacou a importância de somar pontos no início do Brasileirão.

- Sabemos que eles têm um bom contragolpe, gente rápida, mas que eles tinham dificuldade também. Foi uma partida intensa. Os dois tiveram situações para vencer a partida. O Vasco competiu, isso é o mais importante. A equipe joga mais tranquilo, mais relaxado. Competindo. Temos que conseguir pontos. Não gosto de perder, gosto de conseguir os resultados - finalizou.